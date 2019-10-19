CUMHURİYET KUPASI VOLEYBOL TURNUVASINDA KUPALAR SAHİPLERİNİ BULDU

Akyazı İlçe spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim müdürlüğü iş birliği ile Amatör Spor Haftası etkinlikleri

Bu haber 2019-10-19 16:35:28 eklenmiş ve 15 kez görüntülenmiştir.