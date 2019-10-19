Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
CUMHURİYET KUPASI VOLEYBOL TURNUVASINDA KUPALAR SAHİPLERİNİ BULDU

CUMHURİYET KUPASI VOLEYBOL TURNUVASINDA KUPALAR SAHİPLERİNİ BULDU

SAMAR GÖRÜNTÜLEME MERKEZİ TÖRENLE HİZMETE GİRDİ

SAMAR GÖRÜNTÜLEME MERKEZİ TÖRENLE HİZMETE GİRDİ

SOYKAN VE ÖZTÜRK UMREYE GİTTİ

SOYKAN VE ÖZTÜRK UMREYE GİTTİ

SOYKAN VE ÖZTÜRK UMREYE GİTTİ

SOYKAN VE ÖZTÜRK UMREYE GİTTİ

POLİS MEMURU AYHAN PAK DOĞUM GÜNÜNDE EMEKLİ OLDU

POLİS MEMURU AYHAN PAK DOĞUM GÜNÜNDE EMEKLİ OLDU

TOPAĞAÇ’TA “Kıyamete kadar fidan dik” KAMPANYASI

TOPAĞAÇ’TA “Kıyamete kadar fidan dik” KAMPANYASI

CUMHURİYET KUPASI VOLEYBOL TURNUVASINDA KUPALAR SAHİPLERİNİ BULDU

Akyazı İlçe spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim müdürlüğü iş birliği ile Amatör Spor Haftası etkinlikleri
Bu haber 2019-10-19 16:35:28 eklenmiş ve 15 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı İlçe spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim müdürlüğü iş birliği ile Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde 7-17 Ekim tarihleri arasında Akyazı Atatürk Kapalı Spor salonunda Lise ver Orta Okullar arası Voleybol turnuvası Kupa töreni ile sona erdi.

16 Orta Okul ve 8 lisenin 288 öğrenci ile katıldığı turnuva tam bir şölen havasında geçti.

Turnuvada dereceye girenlere kupaları Kaymakam Yakup Güney , Belediye Başkan Vekili Mustafa Birincioğlu, Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Ali Özeri Belediye Sosyal İşler Müdürü Derya Aksima, Akyazı İlçe Spor Müdürü Adem Altun, Okul Müdürleri ve öğretmenler tarafından verildi.

DERECEYE GİREN OKULLAR

GENÇ KIZLAR

1.İŞMONT Lisesi.

2.NİLÜFER HATUN Lisesi.

3.KONURALP ANADOLU Lisesi

4.FEN LİSESİ

 GENÇ ERKEKLER

1.FEN LİSESİ

2.MTAL

3.İMAM HATİP LİSESİ

 YILDIZ KIZLAR

1.CUMHURİYET Ortaokulu

2.MADANOĞLU Ortaokulu

3.İNÖNÜ Ortaokulu

4.İMAM HATİP Ortaokulu

YILDIZ ERKEKLER

1.CUMHURİYET Ortaokulu

2.MADANOĞLU Ortaokulu

3.DR. ENVER Ören

4.AKŞEMSETTİN İHOrtaokulu

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Spor haberleri
16:49 - CUMHURİYET KUPASI VOLEYBOL TURNUVASINDA KUPALAR SAHİPLE
Akyazı İlçe spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim müdürlüğü iş birliği ile Amatör Spor Haft...
22:17 - MHP’DEN BADMİNTON ŞAMPİYONLARINA KUTLAMA
Akyazı Belediye Meclisinin MHP’li üyeleri Ergün Öztürk, Furkan Çakıroğlu ve Ahmet Çetin...
20:17 - DÜNYA VETERANLAR ŞAMPİYONU HAMİT ALTUN’A GÖRKEMLİ KARŞI
Geçtiğimiz hafta sonu Gürcistan’ın Tiflis kentinde yapılan Dünya Veteranlar güreş şampiyon...
01:06 - PAZARKÖY EĞİTİM KAYIPSIZ GİDİYOR 3-0
Sakarya 1 Amatör lig Akyazı temsilcisi Pazarköy Eğitim Spor Akyazı Sentetik stadında ...
00:22 - ALAAĞAÇSPOR FARKLI KAZANDI 5-1 ASAKYAZI BERABERE 0-0 1
Sakarya 1.Amatörde mücadele eden 2 Akyazı temsilcisi Alaağaç Spor ile Akın Spor...
07:13 - SAKARYA’NIN ENLERİNDE TEK AKYAZI’LI ZÜLAL PEKEZ
Amatör Spor Haftası kapsamında Yılın Enleri Ödülleri Serdivan Belediyesi Konferans Salonu’...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ