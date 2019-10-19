CUMHURİYET KUPASI VOLEYBOL TURNUVASINDA KUPALAR SAHİPLERİNİ BULDU

Akyazı İlçe spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim müdürlüğü iş birliği ile Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde 7-17 Ekim tarihleri arasında Akyazı Atatürk Kapalı Spor salonunda Lise ver Orta Okullar arası Voleybol turnuvası Kupa töreni ile sona erdi.
16 Orta Okul ve 8 lisenin 288 öğrenci ile katıldığı turnuva tam bir şölen havasında geçti.
Turnuvada dereceye girenlere kupaları Kaymakam Yakup Güney , Belediye Başkan Vekili Mustafa Birincioğlu, Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Ali Özeri Belediye Sosyal İşler Müdürü Derya Aksima, Akyazı İlçe Spor Müdürü Adem Altun, Okul Müdürleri ve öğretmenler tarafından verildi.
DERECEYE GİREN OKULLAR
GENÇ KIZLAR
1.İŞMONT Lisesi.
2.NİLÜFER HATUN Lisesi.
3.KONURALP ANADOLU Lisesi
4.FEN LİSESİ
1.FEN LİSESİ
2.MTAL
3.İMAM HATİP LİSESİ
1.CUMHURİYET Ortaokulu
2.MADANOĞLU Ortaokulu
3.İNÖNÜ Ortaokulu
4.İMAM HATİP Ortaokulu
YILDIZ ERKEKLER
1.CUMHURİYET Ortaokulu
2.MADANOĞLU Ortaokulu
3.DR. ENVER Ören
4.AKŞEMSETTİN İHOrtaokulu