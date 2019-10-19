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SAMAR GÖRÜNTÜLEME MERKEZİ TÖRENLE HİZMETE GİRDİ

SAMAR GÖRÜNTÜLEME MERKEZİ TÖRENLE HİZMETE GİRDİ

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SAMAR GÖRÜNTÜLEME MERKEZİ TÖRENLE HİZMETE GİRDİ

Akyazılıların sevdiği Doktorlardan Ortopedi ve Travmatoloji Uzman Hekimi Op. Dr. Cabbar Yılmaz
Bu haber 2019-10-19 00:35:33 eklenmiş ve 42 kez görüntülenmiştir.
ve meslektaşı Ozan Akca ‘nın işletmeciliğini yaptığı SAMAR Görüntüleme Merkezi düzenlenen görkemli bir törenle açıldı.

SAMAR Görüntüleme Merkezi yeni yüzüyle Sakaryalıların hizmetine girdi. Akyazılıların sevdiği Doktorlardan Ortopedi ve Travmatoloji Uzman Hekimi Op. Dr. Cabbar Yılmaz ve meslektaşı Ozan Akca ile birlikte yeniden dizayn ettikleri ve yepyeni yüzüyle mükemmel hale gelen SAMAR Görüntüleme Merkezi düzenlenen görkemli bir törenle açılışı yapıldı ve Sakaryalıların hizmetine girdi.

İLGİ YOĞUNDU

Sakarya Papuçcular Mahallesi Adnan Menderes Caddesi No: 112/A da (Eski yerinde) tam zamanlı Radyoloji uzmanıyla ve yenilenen kadrosuyla güvenli, konforlu v e güler yüzlü personeliyle hizmet verecek olan SAMAR’ın açılış törenine ilgi hayli yoğundu. Belediye Başkanları, Sağlık teşkilatı, Siyasiler, Sendika ve Sivil Toplum Kuruluş Başkanları ile kalabalık davetli açılışa katıldı. Hayırlı olsun dilekleriyle kesilen kurdelenin ardından SAMAR Görüntüleme Merkezi yeni haliyle Sakaryalıların hizmetine girdi.

Sakaryalıların yanı sıra Akyazılılarda açılışa ilgi gösterdi ve geniş bir katılım yaptı. Açılışa Akyazı Belediye Başkan Vekili Mustafa Birincioğlu, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, BBP İlçe Başkanı Nayim Yolcu, Akyazı’da görev yapan Sağlık teşkilatı mensupları, STK Başkan ve STK Başkan ve Yöneticileri ile Muhtarlar, Akyazılı davetliler ve Akyazı’da görev yapan Gazeteciler katıldı.

AÇIK MR

SAMAR Görüntüleme Merkezinin en önemli yeniliği kapalı alan korkusu, çocuk, yaşlı ve kilolu hastalar için sessiz, konforlu açık MR çekilebilecek olması. SAMAR’da ayrıca 4D detaylı gebelik ultrasonu, Ultrason ve DopplerUSG, Triod ve Meme Biyopsisi, Meme tel ve Coil ile işaretleme, Kemik yoğunluğu ölçümü (Dansitometre) ve Röntgen çekimleri de yapılabilecek.

SAMAR’a ulaşmak isteyenler Tel: 0 264 271 88 86 / 271 17 15  GSM: 0 536 024 88 42 numaralı telefonları kullanmak suretiyle ulaşabilecekler.
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