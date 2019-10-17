POLİS MEMURU AYHAN PAK DOĞUM GÜNÜNDE EMEKLİ OLDU

17 Ekim Polis Memuru Ayhan Pak’ın doğum günü. 29 yıllık meslek hayatının 20 yılını Akyazı İlçe Emniyet

Bu haber 2019-10-17 22:28:10 eklenmiş ve 55 kez görüntülenmiştir.

17 Ekim Polis Memuru Ayhan Pak’ın doğum günü. 29 yıllık meslek hayatının 20 yılını Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yaparak geçiren Polis memuru Ayhan Pak doğum günü olan 17 Ekimde emekli oldu.

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Personel Şubede görev yapan, görevinde başarılı, insani ve beşeri ilişkiler en üst düzeyde olan 20 yıldır da Akyazı’da çalışıyor olması nedeniyle kendini bir Akyazılı olarak gören, kendisine aynı gözle bakan Akyazılılar tarafından ve de Meslektaşları tarafından da çok sevilen ve sayılan Ayhan Pak’ın yaş nedeniyle emekliye ayrılması hem Akyazılıları hem de Meslektaşlarını derinden üzdü.

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Memuru Ayhan Pak’ın emekliğe ayrılması nedeniyle kendisine verdiği bir akşam yemeği ile veda etti. İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar emekli olan Ayhan Pak’a çalışma süresi içinde Emniyet teşkilatına yaptığı hizmetleri için teşekkür etti ve kendisini teşkilatı adına plaketle ödüllendirdi. Komiser İsak Göz de İlçe Emniyet Müdürlüğünde çalışan Personel adına Ayhan Pak’a saat hediye etti.

Emekliye ayrılan Polis Memuru Ayhan Pak’da duygularını şöyle anlattı “ Bugün benim doğum günüm. Doğum günümde emekliye ayrılıyorum. Bugün hem sevinci hem de üzüntüyü birlikte yaşıyorum. Akyazı’da 20 yıl görev yaptım. Akyazılılar beni kendilerinden biri olarak bağırlarına bastı. Bu bağıra basış benim çalışma gücümü arttırdı ve kendime olan güvenimi en üst düzeye çıkardı. Çok iyi duygularla mesleğimden ayrılıyorum. Mesleğe vedam nedeniyle şahsım için gece düzenleyen İlçe Emniyet Müdürüm İsa Coş ve Komiserim İsak Göz başta olmak üzere mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Akyazılı hemşehrilerime de en derin sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum. Sizler iyi ki varsınız. Sizleri tanımaktan büyük onur duyuyorum”

Ayhan Pak Akyazı'daki 20 yıllık polislik görevi sırasında gerek efendiliği, meslekteki çalışkanlığı, vatandaşlarla olan beşeri münasebetlerdeki samimiyeti ile her Akyazı'lının sevgisini kazanmayı başarmış ve Akyazı'nın unutulmazları arasındaki yerini almıştır.

BİZİM AKYAZI Ailesi olarak Ayhan Pak'a sağlıklı mutlu ve başarılı bir emeklilik hayatı geçirmesi dileklerimizi iletiyoruz.