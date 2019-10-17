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TOPAĞAÇ’TA “Kıyamete kadar fidan dik” KAMPANYASI

Akyazı’ya bağlı Topağaç Mahallesinde Muhtarları İsmail Başer’in önderliğinde
Bu haber 2019-10-17 22:25:40 eklenmiş ve 6 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’ya bağlı Topağaç Mahallesinde Muhtarları İsmail Başer’in önderliğinde ve Mahalle halkının destekleriyle başlatılan  “kıyamete kadar fidan dik” kampanyası tüm hızıyla sürüyor.

Muhtarları tarafından önerilen kampanyaya Mahalle sakinleri ellerinde kazma kürek ve iş makinaları ile Mahalle içindeki yol kenarlarına, okul ve cami bahçesi ve çevresine imkanlarını kullanarak temin ettikleri fidanları dikmeye başlamaları İlçe merkezi ve çevre Mahalle sakinlerinin de dikkati üzerlerine çekmeyi başardılar.

Akyazı Topağaç Mahalle Muhtarı İsmail Başer kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikin Hadis-i Şerifinden yola çıkarak kampanyayı başlattıklarını bir ağaç dikmenin veya bir yaş ağaca bakmanın ya da bağlarda, bahçelerde yeşil bitkilerin yaşaması ve gelişmesi için hizmet etmenin ulvi bir görev olduğu bilinciyle yola çıktıklarını ve kısa zamanda kabul gören bu kampanyanın herkese örnek olmasını da istediklerini belirterek, kampanya çerçevesinde Mahallemizde Mahalle sakinlerimizle birlikte ağaç dikilebilecek her karış toprağı fidanla buluşturmak için başlattığımız bu çalışma bütün hızıyla sürüyor. Bu çalışmamızın bizden sonra gelecek olan nesillere de örnek olmasını temenni ediyorum dedi.
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