Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
POLİS MEMURU AYHAN PAK DOĞUM GÜNÜNDE EMEKLİ OLDU

POLİS MEMURU AYHAN PAK DOĞUM GÜNÜNDE EMEKLİ OLDU

TOPAĞAÇ’TA “Kıyamete kadar fidan dik” KAMPANYASI

TOPAĞAÇ’TA “Kıyamete kadar fidan dik” KAMPANYASI

MHP’DEN BADMİNTON ŞAMPİYONLARINA KUTLAMA

MHP’DEN BADMİNTON ŞAMPİYONLARINA KUTLAMA

ŞEYMA VE TUNAHAN BİRBİRLERİNE YAKIŞTILAR

ŞEYMA VE TUNAHAN BİRBİRLERİNE YAKIŞTILAR

MHP’Lİ MECLİS ÜYELERİNİN GAZETECİ ONUR’A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

MHP’Lİ MECLİS ÜYELERİNİN GAZETECİ ONUR’A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

ABHAZ YAZAR SELÇUK SIMSIM YENİ YAZACAĞI KİTAPLARINA HAZIRLANIYOR

ABHAZ YAZAR SELÇUK SIMSIM YENİ YAZACAĞI KİTAPLARINA HAZIRLANIYOR

MHP’DEN BADMİNTON ŞAMPİYONLARINA KUTLAMA

Akyazı Belediye Meclisinin MHP’li üyeleri Ergün Öztürk, Furkan Çakıroğlu ve Ahmet Çetin
Bu haber 2019-10-17 22:10:52 eklenmiş ve 77 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediye Meclisinin MHP’li üyeleri Ergün Öztürk, Furkan Çakıroğlu ve Ahmet Çetin MHP İlçe Başkanı Ali Dertli ile birlikte  Badminton Milli takım antrenörleri Adnan Bak ve Duygu Kar tarafından çalıştırılmakta olan Akyazı Badminton sporcularının antrenmanını ziyaret ederek Balkan ve Türkiye şampiyonu olan sporcularını kutlayarak ödüllendirdiler.

MHP heyeti Atatürk Kapalı spor salonunda yapılan antrenmana birlikte geldiler, salonda Milli takım antrenörleri Adnan Bak ve Duygu Kar tarafından karşılanan heyet bir süre antrenmanı izlediler. Badminton sporunu ilk defa izlediklerini ifade eden MHP heyeti antrenörlerden badminton sporu ile ilgili bilgi aldılar. Şampiyon sporcular son Türkiye Balkan şampiyonu olan Zülal Pekez, Şeydanur Biçer ve Hüseyin Akif Koç ile tanıştılar.Kendilerini başarıları ile Akyazı’nın adını Türkiye ve uluslar arası müsabakalarda başarı ile temsil ederek sesini duyurdukları için kendilerini kutladılar ve birer eşofman takımı hediye ettiler. Daha sonra şampiyonların kendi aralarında yaptıkları gösteri maçını izlediler.

Burada bir konuşma yapan MHP İlçe Başkanı Ali Dertli  Badminton sporunu ilk defa yakından görüp izlediklerini ifade ederek zeka, güç ve çabukluğun bir arada olduğu bu sporda genç yaşta milli takıma kadar yükselip uluslar arası düzeyde şampiyonluklar kazanmak oldukça zor olsa gerek. Sizleri ve sizleri yetiştiren hocalarınızı canı gönülden kutluyoruz. Başarılarınızın devamı ile her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Dedi.

Antrenörler Adnan Bak ve Duygu kar bu ziyaretiniz ve destekleriniz  bizleri oldukça memnun etti. Bu desteklere ihtiyacımız vardı. Sporcularımıza moral verdiniz. Bu gençler büyüdükçe başarılar da büyüyerek devam edecek dedi.

ŞAMPİYON BADMİNTONCULARIN BU GÜNE KADAR ELDE ETTİKLERİ BAŞARILAR.

Hüseyin Akif Koç: 11 yaş altı tek erkekler ve çift erkekler Türkiye şampiyonluğu, 13 yaş altı tek erkekler ve çift erkekler Balkan şampiyonluğu, 15 yaş altı tek erkekler ve çift erkekler     Türkiye şampiyonluğu ve 15 yaş altı Avrupa seçmelerinde tek erkekler ve çift erkeklerde Türkiye Birincisi.

Şeydanur Biçer: 17 yaş altı Uluslar arası Çift Bayanlar ikincisi

Zülal Pekez: 11 Yaş altı Çift Bayanlar Türkiye Şampiyonu,  tek bayanlar Türkiye üçüncüsü, 13 Yaş altı çift bayanlar Türkiye şampiyonu ve 13 yaş altı çift bayanlar Balkan Şampiyonu.

 

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Spor haberleri
22:17 - MHP’DEN BADMİNTON ŞAMPİYONLARINA KUTLAMA
Akyazı Belediye Meclisinin MHP’li üyeleri Ergün Öztürk, Furkan Çakıroğlu ve Ahmet Çetin...
20:17 - DÜNYA VETERANLAR ŞAMPİYONU HAMİT ALTUN’A GÖRKEMLİ KARŞI
Geçtiğimiz hafta sonu Gürcistan’ın Tiflis kentinde yapılan Dünya Veteranlar güreş şampiyon...
01:06 - PAZARKÖY EĞİTİM KAYIPSIZ GİDİYOR 3-0
Sakarya 1 Amatör lig Akyazı temsilcisi Pazarköy Eğitim Spor Akyazı Sentetik stadında ...
00:22 - ALAAĞAÇSPOR FARKLI KAZANDI 5-1 ASAKYAZI BERABERE 0-0 1
Sakarya 1.Amatörde mücadele eden 2 Akyazı temsilcisi Alaağaç Spor ile Akın Spor...
07:13 - SAKARYA’NIN ENLERİNDE TEK AKYAZI’LI ZÜLAL PEKEZ
Amatör Spor Haftası kapsamında Yılın Enleri Ödülleri Serdivan Belediyesi Konferans Salonu’...
22:45 - ASAKYAZI KENDİ SAHASINDA NAKAVT 0-3
As Akyazı Spor kendi saha ve seyircisi karşısında rakibi Hendek...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ