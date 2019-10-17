MHP’DEN BADMİNTON ŞAMPİYONLARINA KUTLAMA

Akyazı Belediye Meclisinin MHP’li üyeleri Ergün Öztürk, Furkan Çakıroğlu ve Ahmet Çetin

Bu haber 2019-10-17 22:10:52 eklenmiş ve 77 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Meclisinin MHP’li üyeleri Ergün Öztürk, Furkan Çakıroğlu ve Ahmet Çetin MHP İlçe Başkanı Ali Dertli ile birlikte Badminton Milli takım antrenörleri Adnan Bak ve Duygu Kar tarafından çalıştırılmakta olan Akyazı Badminton sporcularının antrenmanını ziyaret ederek Balkan ve Türkiye şampiyonu olan sporcularını kutlayarak ödüllendirdiler.

MHP heyeti Atatürk Kapalı spor salonunda yapılan antrenmana birlikte geldiler, salonda Milli takım antrenörleri Adnan Bak ve Duygu Kar tarafından karşılanan heyet bir süre antrenmanı izlediler. Badminton sporunu ilk defa izlediklerini ifade eden MHP heyeti antrenörlerden badminton sporu ile ilgili bilgi aldılar. Şampiyon sporcular son Türkiye Balkan şampiyonu olan Zülal Pekez, Şeydanur Biçer ve Hüseyin Akif Koç ile tanıştılar.Kendilerini başarıları ile Akyazı’nın adını Türkiye ve uluslar arası müsabakalarda başarı ile temsil ederek sesini duyurdukları için kendilerini kutladılar ve birer eşofman takımı hediye ettiler. Daha sonra şampiyonların kendi aralarında yaptıkları gösteri maçını izlediler.

Burada bir konuşma yapan MHP İlçe Başkanı Ali Dertli Badminton sporunu ilk defa yakından görüp izlediklerini ifade ederek zeka, güç ve çabukluğun bir arada olduğu bu sporda genç yaşta milli takıma kadar yükselip uluslar arası düzeyde şampiyonluklar kazanmak oldukça zor olsa gerek. Sizleri ve sizleri yetiştiren hocalarınızı canı gönülden kutluyoruz. Başarılarınızın devamı ile her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Dedi.

Antrenörler Adnan Bak ve Duygu kar bu ziyaretiniz ve destekleriniz bizleri oldukça memnun etti. Bu desteklere ihtiyacımız vardı. Sporcularımıza moral verdiniz. Bu gençler büyüdükçe başarılar da büyüyerek devam edecek dedi.

ŞAMPİYON BADMİNTONCULARIN BU GÜNE KADAR ELDE ETTİKLERİ BAŞARILAR.

Hüseyin Akif Koç: 11 yaş altı tek erkekler ve çift erkekler Türkiye şampiyonluğu, 13 yaş altı tek erkekler ve çift erkekler Balkan şampiyonluğu, 15 yaş altı tek erkekler ve çift erkekler Türkiye şampiyonluğu ve 15 yaş altı Avrupa seçmelerinde tek erkekler ve çift erkeklerde Türkiye Birincisi.

Şeydanur Biçer : 17 yaş altı Uluslar arası Çift Bayanlar ikincisi