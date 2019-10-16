ŞEYMA VE TUNAHAN BİRBİRLERİNE YAKIŞTILAR

MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli Harita Mühendisi olan oğlu Tunahan’ı

Bu haber 2019-10-16 23:58:25 eklenmiş ve 88 kez görüntülenmiştir.

MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli Harita Mühendisi olan oğlu Tunahan’ı Ortahus Fabrikasında Kimya Mühendisi olarak çalışmakta olan Şeyma Genç ile nişanladı.

Elit 54 salonunda gerçekleşen ve siyasilerin yoğun ilgi gösterdiği nişan töreninde genç çiftin yüzüklerini Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan hayırlı olsun, ömür boyu mutluluklar diliyorum dilekleri ile taktı.

Düzenlenen görkemli nişan gecesine 25 ve 26. Dönem MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, MHP İl Başkan yardımcıları Ömür Açba ve Oğuz Alkaş, Ülkü Ocakları İl Başkanı Soyhan Sofuoğlu, MHP Kaynarca İlçe Başkanı Ekrem Baldan, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Öztürk ve Ünal Gündüz, AK Parti ve MHP’li Belediye yeni ve eski Meclis Üyeleri, MHP İlçe Yönetim kurulu Üyeleri, MHP Kadın Kolları eski ve yeni yönetimi, Akyazı Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ali Özer, çevre İlçelerden gelen MHP’li eski ve yeni meclis üyeleri ile yöneticileri, Daire Müdürleri, Mahalle Muhtarları ile Dertli ve Genç ailesinin yakınları ile birlikte kalabalık davetli katıldı.

Nişan töreninden sonra açıklama MHP İlçe Başkanı ve damat adayı Tunahan’ın babası Ali Dertliden geldi. Dertli teşekkür açıklamasını her iki aile adına yaptığını söyledi ve mutlu gecelerinde kendilerini yalnız bırakmayan eş, dost, akraba ve tüm misafirlerine teşekkür etti.



