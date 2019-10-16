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MHP’Lİ MECLİS ÜYELERİNİN GAZETECİ ONUR’A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Akyazı Belediyesinin MHP’li Meclis Üyeleri Ergün Öztürk, İhsan Özcan,
Bu haber 2019-10-16 23:54:33 eklenmiş ve 39 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediyesinin MHP’li Meclis Üyeleri Ergün Öztürk, İhsan Özcan, Avukat Furkan Çakıroğlu ve Ahmet Çetin DHA Muhabiri, Akyazı Net İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni 59 yaşına basan Gazeteci Alaattin Onur’un bürosuna giderek beraberlerinde getirdikleri pastayı kesip doğum gününü kutladılar ve nice mutlu yıllara sağlıklı bir şekilde ulaşması temennisinde bulundular.

Gazeteci Alaattin Onur’da konuşmasında “Yıllarca gönül verdiğim davamın temsilcileri olan MHP’nin Akyazı Belediyemizin değerli Meclis Üyelerinin sürpriz bir şekilde ofise gelerek doğum günümü kutlamaları beni son derece mutlu etmiştir. Bu nazik düşüncelerinden ve uygulamalarından ötürü kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.
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