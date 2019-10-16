ABHAZ YAZAR SELÇUK SIMSIM YENİ YAZACAĞI KİTAPLARINA HAZIRLANIYOR

Bizim Akyazı İnternet Sitemizi ziyaret eden ve yazdığı ikinci kitabını imzalayarak arkadaşımız

Bu haber 2019-10-16 23:48:57 eklenmiş ve 55 kez görüntülenmiştir.

Bizim Akyazı İnternet Sitemizi ziyaret eden ve yazdığı ikinci kitabını imzalayarak arkadaşımız Salim Özyılmaz’a veren Akyazılı Abhaz Yazar Selçuk Sımsım yazdığı ve yazmaya hazırlandığı kitapları hakkında önemli bilgileri verdi.

Aynı zamanda Abhazya Cumhuriyeti Abhaz Araştırmaları Enstitüsü Akademisyeni de olan yazar Selçuk Sımsım çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi “ 19 ve 20. Yüzyılda (1770-1993) Abazaların Politik Tarihi adını verdiğim ve 2016 yılının Temmuz ayında yayına soktuğum ilk eserimden hemen sonra Abhazya’nın Özgürlük Savaşı (1992-1993) isimli ikinci eserimi de Eylül 2018 tarihinde yayınladım. Bu kitabımda ana tema olarak 93 savaşını işledim. 13 ay süren savaşta Abhazların haklılığını ve Türkiye’den savaşmak için Abhazya’ya giden gençlerimizi anlattım. Dökümantar savaşı anlatan bu kitabım 2 yıllık bir çalışmamın sonrasında oluştu. Her iki eserimi de APRA Yayıncılık yayınladı. Şimdi de Kafkas Rus Savaşı sonrasında sürgün olan Abazaların yerleştiği yerler, yerleştikleri bölgelerde neler yaşadıkları ve Demografik yapıyla (nüfus bilimi) ilgili bir çalışma içindeyim. Bu çalışmanın tamamladıktan hemen sonra da Antik Çağ öncesi Abhazya tarihi konulu 4. Eserimi yazmaya başlayacağım”

Abhaz yazarı sitemiz adına ağırlayan Salim Özyılmaz’da 10 parmağında 10’dan fazla marifet olan araştırmacı Abhaz yazar Selçuk Sımsım’ı ağırlamaktan memnunluk duyduğunu söyledi ve yaptığı ziyaret için teşekkür etti ve kendisine bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.