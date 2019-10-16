Dikkatsizlik Kazayı Beraberinde Getirdi

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D 140 Karayolu Akyazı Balballı sapağında dikkatsizce yola çıkan Otomobil
Bu haber 2019-10-16 23:43:17 eklenmiş ve 33 kez görüntülenmiştir.

 

D 140 Karayolu Akyazı Balballı sapağında dikkatsizce yola çıkan Otomobil karşı yönden gelen Otomobille çarpıştı. Kazada Otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza D-140 Adapazarı Nallıhan Ankara Karayolu Akyazı Balballı mevkiinde meydana geldi. Adapazarı’ndan Akyazı istikametine gitmekte olan N.Ç idaresindeki 54 H * plakalı Otomobil Balballı kavşağından kontrolsüz çıkış yapan 54 ABZ * plakalı diğer otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu bir kişi yaralandı.

 Yaralı olay yerine çağırılan 112 Ambulans sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra tedavi için Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı burada yapılan müdahalenin ardında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

 Jandarma Kazayla ilgili inceleme başlattı.

 
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