S.A.B.A.H. DERNEĞİNDEN ALİ ALTIPARMAKTA AFET EĞİTİMİ

Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama Arama Kurtarma Derneği

Bu haber 2019-10-16 09:11:43 eklenmiş ve 50 kez görüntülenmiştir.

Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama Arama Kurtarma Derneği eğitimlerine ara vermeden devam ederken bu defa Akyazı Altıdere mahallesinde bulunan Ali Altıparman Orta Okulu ve İmam Hatip Ortaokulunda Afet eğitimi gerçekleştirdi.

Dernek Başkanı İlhan Durgut başkanlığında üyeler Kenan Certel, Yılmaz Kara, Burakcan Alemdar, Veysel Erkan’dan oluşan Eğitim ekibi sınıflarda ilk olarak teorik eğitim ardından da uygulamalı eğitim vererek, afetler, deprem, yangın, heyelan, ilk yardım, depremlere öncesi evde ve çevrede alınması gereken önlemler, depren anındaki davranışlarımız konularında eğitim verilirken, deprem sırasında okulun boşaltılması, okul bahçesindeki toplanma alanında buluşma konularında uygulama yapıldı.

Ali Altıparmak Orta okulu ile İmamhatip orta okulundaki eğitimin sonunsa topluca çektirilen hatıra fotoğrafı ile eğitim tamamlandı



