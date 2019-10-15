AKYAZI BELEDİYE MECLİSİ: PINAR BARIŞ HAREKATINI DESTEKLİYİYORUZ

Akyazı Belediye Meclisi Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın çağrısı üzerine Özel gündemle toplandı.

Bu haber 2019-10-15 20:17:41 eklenmiş ve 37 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Meclisi Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın çağrısı üzerine Özel gündemle toplandı.

Akyazı Belediyesi Meclis salonunda yapılan toplantı Şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşımızın söylenmesi ile başladı.

Belediye Başkanı Bilal Soykan toplantının Ordumuzun Suriye’de başlattığı Barış Pınarı harekatına verdiğimiz desteği kamu oyuna duyurmak ve bu konudaki Belediye Meclisimizin görüşlerini açıklamak üzere düzenlendiğini ifade etmek amacı ile düzenlendiğini belirterek toplantıya katılan meclis üyeleri ile AKP ve MHP yöneticilerine teşekkür etti.

Daha sonra hazırlanan basın açıklaması Başkan Bilal Soykan tarafından okundu. Basın açıklaması aynen şöyle:

“BARIŞ PINARI HAREKÂTINI DESTEKLİYORUZ

Akyazı Belediye Başkanı Bilal SOYKAN Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine başlattığı Mehmetçiklerimiz tarafından başarıyla icra edilen Barış Pınarı Harekâtını sonuna kadar desteklediğini bildiren basın açıklamasında bulundu.

Basın Açıklamasına Akyazı Ak Parti ilçe Başkanı Mesut Ekrem, Akyazı Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ali DERTLİ, Akyazı Belediyesi Meclis üyeleri ve basın mensupları katıldı. Akyazı Belediyesi tarafından Barış Pınarı Harekâtına destek kapsamına Akyazı’nın tüm ana caddeleri bayraklarla süslendi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal SOYKAN yaptığı basın açıklamasında “Kırk yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşımızın hayatına kast eden Güneydoğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen; bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanlarımızı katleden PKK terör örgütü, yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesidir.

Devletimiz, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK’ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele vermektedir. Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmektedir.

Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da Barış Pınarı Harekâtı oluşturmaktadır...

DAEŞ, PKK, PYD, YPG AYNIDIR...

Suriye'de sekiz yıldır sürmekte olan iç savaşta tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlardan biri yaşanmaktadır. Bu savaşta milyonlarca insan yurtlarından olmuştur. Binlerce insan barbarca katledilmiştir. İç savaşla birlikte doğan otorite boşluğunda terör örgütleri geniş bir alan bulmuştur.

Suriye topraklarının önemli bir bölümü DAEŞ/PYD/YPG gibi terör örgütlerinin eline geçmiştir. PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan PYD/YPG, Kuzey Suriye'de geniş bir alanı kontrol etme imkânı bulmuştur. Bu alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlenmektedir.

Terör örgütüne sağlanan binlerce tır silah ve yoğun dış destekle bir terör koridoru yaratılmaya çalışılmaktadır.

Bu terör örgütleri Suriye'de yaşanan iç savaşla birlikte ortaya çıkan istikrarsızlıktan faydalanarak kontrol ve otorite imkânı bulmuşlardır.

Otoritelerini yüzbinlerce insanı öldürerek ve milyonlarca insanı yerlerinden ederek sağlayan, en uzun kara sınırımızı sürekli olarak tehdit eden terör örgütleri isimlendirilme, görünüş ve üniformaları açılarından farklılaşsalar da özlerinde aynıdırlar. Birbirinin ikiz kardeşidirler.

Etnik temizlik uygulayan, demografik yapıyı kendi ideolojileri çerçevesinde değiştiren bu zalim örgütlere karşı milli güvenliğimizi sağlamak için uluslararası antlaşmalardan aldığımız yetkiyle Suriye Milli Ordusu ile birlikte Barış Pınarı Harekâtı düzenlenmiştir.

Bu operasyonun amacı bölgemizi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermektir.

Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ=PKK=PYD=YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüzbinlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu'nu Belediye Meclisleri olarak destekliyor, ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. Belediye Meclislerimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır.” Dedi

Basın açıklamasının okunmasının ardından toplantıya katılanlar asker selamı vererek topluca hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Toplantının sonunda AKP İlçe Başkanı Mesut Ekrem ve MHP İlçe Başkanı Ali Dertli konu ile ilgili görüşlerini açıkladılar. Ve toplantıyı düzenleyen Belediye Başkanı Bilal Soykan’a teşekkür ettiler.



