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DÜNYA VETERANLAR ŞAMPİYONU HAMİT ALTUN’A GÖRKEMLİ KARŞILAMA

Geçtiğimiz hafta sonu Gürcistan’ın Tiflis kentinde yapılan Dünya Veteranlar güreş şampiyonasında
Bu haber 2019-10-15 20:08:21 eklenmiş ve 30 kez görüntülenmiştir.

Geçtiğimiz hafta sonu Gürcistan’ın Tiflis kentinde yapılan Dünya Veteranlar güreş şampiyonasında Dünya Şampiyonu olan Akyazı’lı güreşçi Hamit Altun için Akyazı’da görkemli bir karşılama töreni yapıldı.

 

 Kardeşi Akyazı İlçe Spor Müdürü Adem Altun ve Sevenleri tarafından Akyazı Ormanköyde karşılanan Şampiyon Hamit Altun sevenlerinin tebriklerini kabul ederken Milli Güreşçimiz Kamil Özdağ kendisinine bir çelenk taktı. Karşılamaya gelen baba ve annesinin elini öpen şampiyon Altun duygulu anlar yaşadı.

 Burada oluşan uzun bir araç konvoyu ile Akyazı’ya gelen konvoy davul zurna eşliğinde şehir turu attı. Yollarda vatandaşların sevgi gösterilerine selamlayarak karşılık veren Altun ilk olarak Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ı ziyaret etti. Soykan ve Eski Milletvekili Ali inci ve belediye personeli tarafından kapıda karşılanan şampiyon daha sonra Başkan Bilal Soykan tarafından makamında ağırlandı.

 Şampiyon Altun ve beraberindekiler daha sonra Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası,  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, jandarka komutanlığı ve ardından Kaymakam Yakup Güney tarafından kabul edilerek tebrik edildi. Kaymakam Yakup Güney ayrıca şampiyona bir plaket verdi.

 Dünya veteranlar güreş şampiyonu Hamit Altun’un bu başarısı ilçede sevinçle karşılandı.
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