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PAZARKÖY EĞİTİM KAYIPSIZ GİDİYOR 3-0

Sakarya 1 Amatör lig Akyazı temsilcisi Pazarköy Eğitim Spor Akyazı Sentetik stadında
Bu haber 2019-10-14 01:03:18 eklenmiş ve 29 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya 1 Amatör lig Akyazı temsilcisi Pazarköy Eğitim Spor Akyazı Sentetik stadında karşılaştığı Altındere Spor’u rahat geçti. Pazarköy Eğitim Spor -3 Altındere Spor -0

Sakarya 1 Amatör lig takımlarından Pazarköy Eğitim Spor Pazar günü saat:18.00'de Akyazı  sentetik stadında Altındere spor ile karşı karşıya geldi..

Başlangıç düdüğü ile birlikte kontrolü ele alan Pazarköy Eğitim Spor hızlı başladığı maçta gol yollarını zorlamaya başladı.

Bu baskılı oyun sonucu 3 dakikada kazandığı penaltıyı Onur ile gole çevirerek 1-0 öne geçti. Baskılarını sürdüren Pazarköy Eğitim Spor 14. dakikada bu kez Ömer Faruk ile 2.ci golü buldu.

Maç boyunca gol yollarını zorlayan Pazarköy Eğitim Spor Abdullah’ın ayağından 3 go lü de bularak maçı 3-0 gibi net bir skorla bitirerek 3 puanın sahibi olurken başarılarla dolu eski günlerine yeşil ışık yaktı.

 
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