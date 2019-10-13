ALAAĞAÇSPOR FARKLI KAZANDI 5-1 ASAKYAZI BERABERE 0-0 12 EKİM 2019

Sakarya 1.Amatörde mücadele eden 2 Akyazı temsilcisi Alaağaç Spor ile Akın Spor

Bu haber 2019-10-13 00:06:00 eklenmiş ve 26 kez görüntülenmiştir.

Sakarya 1.Amatörde mücadele eden 2 Akyazı temsilcisi Alaağaç Spor ile Akın Spor Kuzuluk sentetik sahasında karşılaştılar.

Maçın orta hakemi Süleyman Hilmi Metin tarafından Seremonisi Suriye’deki harekata katılan Türk Askeri için 3 kez sağ ol ile maç başladı.

Maça hızlı başlayan Akın Spor 14.dakikada Ömer’in ayağında attığı penaltıyı gole çevirerek 1-0 öne geçti.

Alaağaç Spor bu gole 17 dakikada Onur ile cevap vererek beraberlik golünü attı.

Akın Spor gol ararken daha maçın 20 dakikasında ortam gerildi. Gerginliğe müdahale eden maçın orta hakemi Süleyman Hilmi Metin her iki takımdan toplam 5 Futbolcuyu Sarı kartla cezalandırdı. İlk yarı Alaağaç Spor 1 Akın Spor 1 olarak sona erdi.

2.Yarıya iyi başlayan taraf Alaağaç oldu. Alaağaç Spor baskılı oynayarak Akın Sporlu futbolcuları hataya zorladı.

54 Dakşikada baskıların sonucunu gören Alaağaç Spor Barış’ın ayağından gelen golle durumu 2-1 yaptı.

62 Zafer,75. Dakikada ise Berke ile 4-1 lik skoru yakalayan Alaağaç Spor 82. Dakikada Onur’2. İnci Alaağaç Spor’un 5.inci golünü ağlara gönderdi.

Gol sırasında kaleye giden topu eliyle çıkarmaya çalışan Akın Spor’lu Selahaddin 2.inci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Alaağaç Spor Akın Spor’u 5-1 lik farklı bir skorla mağlup etti.

Saha: Kuzuluk Sentetik

Saat 15.00

Hakemler: Süleyman Hilmi Metin- Beytullah Yiğit,-Efe Ökden

Kırmızı Kartlar Dk.38 Tunahan, Dk.82 Selahattin Akın Spor

Goller: Ömer (Pen)Akın Spor-Dk.17,82 Onur,Dk.54 Barış (Pen) ,Dk.62 Zafer,Dk.75 Berke Alaağaç Spor

Akyazı Alaağaç Spor

Şener, Enes, Yavuz, Fırat, Zafer, Erdem, Bora, Furkan, Yusuf, Oktay, Onur, (Sadullah, Berke Yücel)

Ant: Mustafa Demir

Akyazı Akın Spor

Yusuf, Görkem, Cengizhan, Selahattin ( Dk.82 Kırmızı Kart, Ercan, Ömer, Hamza, Emrah, Uğur, Serdar, Tunahan (Dk. 38 Kırmızı Kart)

Ant: Ozan Pirinç

ASAKYAZISPOR BERABERE

Sakarya Süper Amatör lig Akyazı temsilcisi Adapazarı Tüvesaş Demir Spor ile kendi saha ve seyircisi önünde karşılaştı. Futbol zevkinden uzak maçta gol olmadı. As Akyazı Spor- 0 Tüvesaş Demirspor -0

Demirsporun daha iyi oynadığı ve yüzde yüz 3 gollük pozisyonu gününde olan kaleci Caner önledi.

Saha: Akyazı

Saat: 14.00

Hakemler: Bahadır İleri*** Hakan Adlı*** Önder Demir***

As Akyazı

Caner*** Muhammet** Hasan Ö** Hasan Ş*** Kemal**Zekeriya ** (Enes**)Efendi **(Bünyamin**) Mehmet ** Mustafa **(Arda**) Emre** Ramazan **

Ant: Fikret Karakaş

Demir Spor

Bilal** Yunus*** Muhammet ** Yıldıray *** Ethem ** HÇMehmet** (Samet**)İlker**(Murat**)Güven*** Furkan **Muhammet** Ethem*** (Ali Can**)

Ant: Mehmet Ali Çalışkan