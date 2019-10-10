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KUZULUK ENVER ÖRENDE DEPREM TATBİKATI

Akyazı Kuzuluk Mahallesinde eğitimini sürdürmekte olan Dr. Enver Orta
Bu haber 2019-10-10 16:59:21 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Kuzuluk Mahallesinde eğitimini sürdürmekte olan Dr. Enver Orta Okulunda deprem tatbikatı yapıldı. Okul Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı. Sirenin çalışmasının ardından sınıflarında ders görmekte olan öğrenciler öğretmenlerinin nezaretinde sınıflarını ve okulu belirlenen süre içinde terk etmeyi başardılar.

Dr. Enver Ören Okulu yönetimi yapılan tatbikatın depreme hazırlık mahiyeti taşıdığını belirterek, öğrencilerimizi bu tatbikatta olası bir depremde ne yapmaları gerektiği konusunda bilgilendiriyor ve deprem sırasında sınıflarını ve okullarını belirlenen süre içinde terk etmeleri hususunda uyarıyoruz dediler.

 
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