ESNAF ODASI BAŞKANI ÜSTÜN; MYO YOLU IŞIKLANDIRILSIN

Bu haber 2019-10-10 16:56:37 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emin Üstün, SABU’ya Akyazı Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin okullarına gidiş ve gelişlerinde kullanmakta oldukları yolda Belediyenin tretuvar, çevre düzenlemesi ve ışıklandırma yapması gerektiğini belirterek öğrencilerimizin bu mağduriyetleri en kısa zamanda giderilmelidir dedi.

Akyazı Meslek Yüksek Okulunun ilk açıldığı yıllarda bünyesinde 700-800 öğrenci barındırdığına dikkat çeken Esnaf Odası Başkanı Üstün, bu sayının her geçen artacağı yerde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle çok çok aşağılara düştüğünü, bu düşüşün önlenmesi açısından Akyazı’da faaliyetlerini sürdürmekte olan tüm Odaların başkan ve yöneticileri ile Kaymakamlık ve yerel yönetimlerin büyük gayret gösterdiğini ve bu yıl bu sayının yavaş yavaş yükselişe geçtiğini görmeye başladıklarını, bu durumunda hem kendilerini hem de tüm Akyazı halkını sevindirdiğini belirterek, konuyla ilgili isteklerini şöyle sıraladı “ Bilindiği gibi İlçemizde Fakülte açılması kararı artık hayata geçmiştir. Açılacak olan Fakültemiz şimdilik kaydı ile Meslek Yüksek Okulumuz bünyesinde çalışmalarını sürdürecektir. O bakımdan Meslek Yüksek Okulumuzun bulunduğu yere gidip gelecek olan öğrencilerimiz bu geliş ve gidişlerinde bazı zorluklar yaşamaktadır. Tretuvar eksikliği, çevre düzenlemesi ve özellikle de Caddenin karanlıkta olması bu olumsuzlukların önde gelenleridir. Belediyemizin hiç zaman geçirmeden bu eksikleri gidermesi hepimiz açısından çok yararlı olacaktır. Oda olarak bu eksikleri gidermesi yönünde Belediyemize birde resmi yazı yazdık. Temennimiz eksiklerin en kısa zamanda giderilmesidir. Bunu Belediye Başkanımız Sayın Bilal Soykan’dan özellikle bekliyor ve istiyoruz”