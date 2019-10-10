SUBU ASAŞ ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOL İMZALANDI

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ)ile ASAŞ arasında

Bu haber 2019-10-10 16:54:26 eklenmiş ve 15 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ)ile ASAŞ arasında Akademik işbirliği protokolü düzenlenen sade bir törenle i mzalandı.

İmza törenine SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, Prof. Dr. Ali Fuat Boz, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çay ve Üniversitenin diğer yetkilileri, ASAŞ adına da ASAŞ İnsan Kaynakları Grup Müdürü Hakan Salim, Organizasyonel Gelişim Müdürü Sezen İpek ile birim uzmanları katıldı.

Üniversitede gerçekleşen görüşmeden sonra imzalanan protokole göre SUBÜ’ye bağlı ön lisans, lisans, lisansüstü eğitim, mesleki uygulamalar, eğitimler ve staj süreçleri ASAŞ ile birlikte gerçekleştirilecek.

SUBÜ VE ASAŞ öğrencilere eğitim ve teknik uygulama desteğinin yanı sıra, AR-GE. İnovasyon, tasarım ve sistem entegrasyonu gibi projelerde de birlikte çalışacaklar. Uzun soluklu olması beklenen bu çalışmanın farklı konseptteki diğer çalışmalara da öncülük yapması bekleniyor.

SEKTÖRÜN İHTİYACINA ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık Üniversite olarak belli sorumlulukları yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek şunları söyledi “ Sektörün her kademisin de insana ihtiyaç var. Üniversitenin Eğitim-Öğretim. Araştırma-Geliştirme ve topluma hizmet fonksiyonlarını etkin bir şekilde yerine getiriyoruz. Eğitimlerini gerçekleştirdiğimiz bireyler sektörün de insan kaynaklarını oluşturacaktır. O nedenle bu tür işbirlikleri ile sektörün ihtiyaçlarına yönelik bireyleri birlikte yetiştirmiş oluyoruz. Ortak AR-GE çalışmaları yapmalıyız. Topluma hizmet alanında da Üniversite olarak sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ediyor, bu alana yönelik eğitim çalışmalarına başlıyoruz. Ekosistemi doğru bir şekilde kurgulamak gerekiyor. Bu kapsamda bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmeleri çok yararlı buluyorum. “ dedi.

SAKARYAYA KATKI SAĞLIYORUZ

Yüzde yüz yerli sermaye ile çalışan bir Kurum olduklarını belirten AS AŞ İnsan Kaynakları Grup Müdürü Hakan Salim “ İki binin üzerinde çalışanımız var. 2023 yılında İSO 500 de ilk 20’ye girmeyi hedefliyoruz. Çalıştığımız arkadaşlarımızın yüzde 70’şi staja gelip bizle devam eden arkadaşlarımız. Bu nedenle Üniversite ile işbirliğini çok önemsiyoruz. Bu Ülkenin gençleri idealist olmalı. Bizde onların içindeki ışığı yakmak için proje yarışmaları düzenliyoruz. Şirketimiz bulunduğu Sakarya şehrine gerek sosyal sorumluluk gerekse teknik konularda sürekli destek ve çözümler sunmaktadır” dedi.

Hakan Salim, İSO 500’de 62. Sırada yer alan, sektöründe ilk Bakanlık onaylı AR-GE Merkezini hayata geçirdiklerini de belirttiği konuşmasında Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesiyle işbirliğini geliştirerek devam ettirmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından hazırlanan protokol SUBÜ Rektöre Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile ASAŞ İnsan Kaynakları Grup Müdürü Hakan Salim tarafından imzalanarak yürürlüğe sokuldu.