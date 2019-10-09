ANNE SÜTÜ HER BEBEĞİN HAKKIDIR

1-7 Ekim tarihlerinde kutlanmakta olan Emzirme haftası nedeniyle Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü ile

Bu haber 2019-10-09 15:43:43 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

1-7 Ekim tarihlerinde kutlanmakta olan Emzirme haftası nedeniyle Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Akyazı Devlet Hastanesi işbirliği ile Devlet Hastanesinde açılan stantta gebelere, emziren annelere ve yakınlarına danışmanlık hizmeti verildi. Açılan stantta başvuruda bulunanlara anne sütü ve emzirmenin yararları anlatıldı ve konuyla ilgili olarak hazırlanan broşürler dağıtıldı.

İlçe Sağlık müdürü Dr. Gülşah Yılmaz haftayla ilgili şu aç ıklamayı yaptı; Yarınlarımızın daha sağlıklı olması, bütün bebeklerimize anne sütüyle beslenme hakkının verilmesi, hiçbir bebeğin bu haktan mahrum bırakılmaması, konunun önemi ve gündem oluşturması amacına yönelik 1-7 Ekim tarihleri tüm dünyada emzirme haftası olarak kutlanmaktadır. Bizde İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Devlet Hastanesi Başhekimliği ile ortaklaşa olarak Devlet Hastanemizde açtığımız stantta konu enine boyuna detaylı bir şekilde anne adaylarına, emziren annelere ve yakınlarına anlatılmaktadır. Bu konu diğer Sağlık Kuruluşlarımızda da aynı ciddiyetle hafta boyunca müracaat edenlere anlatılmaya devam edecektir”

Dr. Gülşah Yılmaz açıklamasında emzirmenin yararlarını da şöyle izah etti “ Emzirme anne v e bebek arasındaki bağı güçlendirir. Bebeklerde mutluluk ve güven duygusunu geliştirir. Bebeğin psikolojik gelişmesini olumlu etkiler. Bebeğin çene ve diş gelişimini sağlar. Anneyi meme kanseri, rahim ağzı kanseri, yumurtalık kanseri gibi kadınlara özel kanser türlerinden kısmen korur. Anneyi ileri yaşlarda kemik erimesinden korur. Şeker hastası annelerde insülin ihtiyacını azaltır.”