İHH’DAN UN KAMPANYASINA DESTEK ÇAĞRISI

Akyazı İHH yazılı bir açıklama yaparak Akyazılıları zalimlerin saldırılarına uğrayan

Bu haber 2019-10-09 15:11:55 eklenmiş ve 16 kez görüntülenmiştir.

Akyazı İHH yazılı bir açıklama yaparak Akyazılıları zalimlerin saldırılarına uğrayan ve aç kalan binlerce insanlar için başlattığı bir çuval un al gönderelim kampanyasına katılmaya davet etti.

İHH Akyazı temsilciliğinin yaptığı yazılı açıklama şöyle; “Zalimlerin saldırıları sonucunda bölgede son bir ay içerisinden çocuk ve anne binlerce kişi şehit edildi. Bunun yanında oradaki mazlum insanlar yiyecek sıkıntısından dolayı da ölümle baş başalar. Bu sebeple Akyazı İHH olarak acil un kampanyası başlattık. Bölgeye hayırsever bir vatandaşımızın katkılarıyla bir tır un gönderdik ancak bunun yeterli olmadığını düşünüyoruz. Siz değerli Akyazı halkımızın da bu konuya hassas davranacağını biliyor ve desteklerinizi istiyoruz.”

Bir çuval un 100 lira

Destek vermek isteyen hayırsever vatandaşların Akyazı Yağcılar Caddesi Vakıfbank karşısındaki İHH bürosuna gelerek makbuz karşılığında yardımda bulunabileceklerini, ayrıca banka üzerinden destek vermek isteyen Akyazılıların Ziraat Bankası Akyazı Şubesi İBAN:TR 34 0001 0003 0170 58 34 0550 07 No.lu hesaba para yatırabileceklerini açıklayan İHH Akyazı temsilciliği, kendileri ile temas kurmak isteyenler içinde 0532 278 25 15 No.lu irtibat telefonu kullanabileceklerini ve o telefondan kendilerine ulaşabileceklerini aç ıkladılar.