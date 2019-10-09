Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
ANNE SÜTÜ HER BEBEĞİN HAKKIDIR

ANNE SÜTÜ HER BEBEĞİN HAKKIDIR

İHH’DAN UN KAMPANYASINA DESTEK ÇAĞRISI

İHH’DAN UN KAMPANYASINA DESTEK ÇAĞRISI

SAKARYA’NIN ENLERİNDE TEK AKYAZI’LI ZÜLAL PEKEZ

SAKARYA’NIN ENLERİNDE TEK AKYAZI’LI ZÜLAL PEKEZ

BU KINA UZUN SÜRE UNUTULMAZ

BU KINA UZUN SÜRE UNUTULMAZ

ARİFİYE MEZUNLARI İSTANBUL TUZLA’DA BULUŞTU

ARİFİYE MEZUNLARI İSTANBUL TUZLA’DA BULUŞTU

ASAKYAZI KENDİ SAHASINDA NAKAVT 0-3

ASAKYAZI KENDİ SAHASINDA NAKAVT 0-3

İHH’DAN UN KAMPANYASINA DESTEK ÇAĞRISI

Akyazı İHH yazılı bir açıklama yaparak Akyazılıları zalimlerin saldırılarına uğrayan
Bu haber 2019-10-09 15:11:55 eklenmiş ve 16 kez görüntülenmiştir.

Akyazı İHH yazılı bir açıklama yaparak Akyazılıları zalimlerin saldırılarına uğrayan ve aç kalan binlerce insanlar için başlattığı bir çuval un al gönderelim kampanyasına katılmaya davet etti.

İHH Akyazı temsilciliğinin yaptığı yazılı açıklama şöyle; “Zalimlerin saldırıları sonucunda bölgede son bir ay içerisinden çocuk ve anne binlerce kişi şehit edildi. Bunun yanında oradaki mazlum insanlar yiyecek sıkıntısından dolayı da ölümle baş başalar. Bu sebeple Akyazı İHH olarak acil un kampanyası başlattık. Bölgeye hayırsever bir vatandaşımızın katkılarıyla bir tır un gönderdik ancak bunun yeterli olmadığını düşünüyoruz. Siz değerli Akyazı halkımızın da bu konuya hassas davranacağını biliyor ve desteklerinizi istiyoruz.”

Bir çuval un 100 lira

Destek vermek isteyen hayırsever vatandaşların Akyazı Yağcılar Caddesi Vakıfbank karşısındaki İHH bürosuna gelerek makbuz karşılığında yardımda bulunabileceklerini, ayrıca banka üzerinden destek vermek isteyen Akyazılıların  Ziraat Bankası Akyazı Şubesi İBAN:TR 34 0001 0003 0170 58 34 0550 07 No.lu hesaba para yatırabileceklerini açıklayan İHH Akyazı temsilciliği, kendileri ile temas kurmak isteyenler içinde  0532 278 25 15 No.lu irtibat telefonu kullanabileceklerini ve o telefondan  kendilerine ulaşabileceklerini aç ıkladılar.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
15:14 - İHH’DAN UN KAMPANYASINA DESTEK ÇAĞRISI
Akyazı İHH yazılı bir açıklama yaparak Akyazılıları zalimlerin saldırılarına uğrayan...
23:33 - ARİFİYE MEZUNLARI İSTANBUL TUZLA’DA BULUŞTU
Arifiye Öğretmen okulu, öğretmen lisesi mezunları her yıl geleneksel olarak düzenledikleri...
23:14 - BU MAHALLEDE TAZİYE YEMEKLERİ KALDIRILDI
Akyazı’ya bağlı Düzyazı (Süpren) Mahallesinde Muhtarlık ile Mahalle sakinlerinin...
00:40 - AKYAZI MUHTARLARI SORUNLARINI ANLATTI
Akyazı’nın Mahalle Muhtarları Öğretmenevi salonunda bir araya geldi. ...
00:09 - AKYAZI GOLF SAHASI VE OTEL İNŞAATI İHALEYE ÇIKTI
Ak Parti Sakarya eski Milletvekili Mustafa İsen’in girişimleri ile Akyazı’da yapılması...
23:58 - ÖĞRENCİLER "YAYA GÜVENLİĞİNİN NÖBETÇİSİYİZ"
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 74.maddesinde 26.10.2018 tarihinde yapılan değişi...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ