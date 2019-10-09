SAKARYA’NIN ENLERİNDE TEK AKYAZI’LI ZÜLAL PEKEZ

Amatör Spor Haftası kapsamında Yılın Enleri Ödülleri Serdivan Belediyesi Konferans Salonu’nda

Bu haber 2019-10-09 07:05:43 eklenmiş ve 197 kez görüntülenmiştir.

Amatör Spor Haftası kapsamında Yılın Enleri Ödülleri Serdivan Belediyesi Konferans Salonu’nda yapılan törenle sahiplerini buldu. Törende 33 branşta derece alan sporculara ödülleri verildi.

Sakarya Amatör spor’unun yılın en başarılı sporcusu olarak geçtiğimiz ay Bulgaristan’da yapılan Badminton şampiyonasında Milli takım adına yarışan vw şampiyon olan tek Akyazı’lı sporcumuz Zülal Pekez oldu. Pekez ödülünü antrenörü Duygu Kar ile birlikte aldı.

33 BRANŞTA

Serdivan Belediyesi Konferans Salonu’nun ev sahipliğinde Amatör Spor Haftası kapsamında Yılın Enleri Ödülleri töreni yapıldı. Törene katıldı. Törende Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, ASKF Başkanı Yaşar Zımba, Amatör Futbolcular Derneği Başkanı Ömer Bektaş katıldı. 33 branşta ilimize ulusal ve uluslar arası müsabakalarda ödül kazanan sporcu ve takımlara ödülleri verildi.

KUTLUYORUM

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Yaşar Zımba, tüm branşlarda ödül alan sporcuları kutladı. Başkan Zımba, “Ulusal ve uluslar arası müsabakalarda ilimizi en iyi şekilde temsil eden sporcularımıza her yıl olduğu gibi bu yılda ödüllerini verdik. Hepsiyle gurur duyuyoruz” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise, sporcu ve antrenörlerini tebrik ederek, “Sakarya sporda her zaman önde gelen şehirlerden. Başarılı isimlere bizde destek olarak Sakarya’mızın ismini Türkiye ve Dünya’da duyurmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.