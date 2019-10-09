Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
ANNE SÜTÜ HER BEBEĞİN HAKKIDIR

ANNE SÜTÜ HER BEBEĞİN HAKKIDIR

İHH’DAN UN KAMPANYASINA DESTEK ÇAĞRISI

İHH’DAN UN KAMPANYASINA DESTEK ÇAĞRISI

SAKARYA’NIN ENLERİNDE TEK AKYAZI’LI ZÜLAL PEKEZ

SAKARYA’NIN ENLERİNDE TEK AKYAZI’LI ZÜLAL PEKEZ

BU KINA UZUN SÜRE UNUTULMAZ

BU KINA UZUN SÜRE UNUTULMAZ

ARİFİYE MEZUNLARI İSTANBUL TUZLA’DA BULUŞTU

ARİFİYE MEZUNLARI İSTANBUL TUZLA’DA BULUŞTU

ASAKYAZI KENDİ SAHASINDA NAKAVT 0-3

ASAKYAZI KENDİ SAHASINDA NAKAVT 0-3

BU KINA UZUN SÜRE UNUTULMAZ

Akyazı Alaağaç Mahallesinin sevilen ve sayılan değerleri Nuran ve Ankara Emniyet Müdürlüğünden
Bu haber 2019-10-09 06:58:29 eklenmiş ve 101 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Alaağaç Mahallesinin sevilen ve sayılan değerleri Nuran ve Ankara Emniyet Müdürlüğünden emekli Polis Memuru Adnan Kaya’nın güzeller güzeli Avukat kızları Aslıhan gönlünü kaptırdığı Giresunlu Emine ve Salih (Lokman) Tanrıverdi ailesinin yakışıklı mı yakışıklı teğmen oğlu Mustafa ile uzun süre unutulmayacak güzellikte bir kına gecesiyle mutluluğa ve evliliğe giden yolda ilk adımlarını attılar.

Kuzuluk Kırmızı Değirmen tesislerinde gerçekleşen kına gecesinde mutlu çift ile çiftin yakınları ve arkadaşları gecenin geç saatlerine kadar devam eden unutulmaz gecede yağan yağmura aldırış etmeden pistten inmediler ve doyasıya eğlenmek suretiyle de kurtlarını dökme fırsatı buldular.

Ev sahibi konumunda olan Kaya ve Tanrıverdi ailelerinin büyükleri ile mutlu çifti sevinç ve mutluluklarına ortak olmak için gecelerine katılan misafirleri ile tek tek ilgilendiler ve gelen misafirlerine teşekkür ettiler.

Aslıhan Kaya ve Mustafa Tanrıverdi çiftinin düğünleri 12 Ekim Cumartesi günü Giresun’da yapılacak.

 

 

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Magazin haberleri
07:05 - BU KINA UZUN SÜRE UNUTULMAZ
Akyazı Alaağaç Mahallesinin sevilen ve sayılan değerleri Nuran ve Ankara Emniyet Müdürlüğü...
23:06 - PİZZA PARK HAYIR DUALARLA AÇILDI
Akyazı’da Doyyom Pizza Park düzenlenen bir törenle açıldı. ...
23:45 - ASKER ARKADAŞLARI ANKARA’DA TOPLANDI
1985-1986 yıllarında aynı evre olarak Samsun 56. Alay’da askerlik yapan...
16:18 - 35 yıl sonra bir araya geldiler
Siirt Şirvan Komando Bölüğünde 1984-85 yıllarında görev yapan yaklaşık...
07:01 - ORMANCILAR AKYAZI’DA BULUŞTU
1. Uluslararası Gençlik Şöleni Akyazı’da yapıldı. Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenle...
20:10 - YENİDEN REFAH PARTİSİNDE AŞURE İKRAMI
Yeniden Refah Partisi Akyazı Kadın Kolları çarşı merkezinde Akyazılılara aşure...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ