BU KINA UZUN SÜRE UNUTULMAZ

Akyazı Alaağaç Mahallesinin sevilen ve sayılan değerleri Nuran ve Ankara Emniyet Müdürlüğünden

Bu haber 2019-10-09 06:58:29 eklenmiş ve 101 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Alaağaç Mahallesinin sevilen ve sayılan değerleri Nuran ve Ankara Emniyet Müdürlüğünden emekli Polis Memuru Adnan Kaya’nın güzeller güzeli Avukat kızları Aslıhan gönlünü kaptırdığı Giresunlu Emine ve Salih (Lokman) Tanrıverdi ailesinin yakışıklı mı yakışıklı teğmen oğlu Mustafa ile uzun süre unutulmayacak güzellikte bir kına gecesiyle mutluluğa ve evliliğe giden yolda ilk adımlarını attılar.

Kuzuluk Kırmızı Değirmen tesislerinde gerçekleşen kına gecesinde mutlu çift ile çiftin yakınları ve arkadaşları gecenin geç saatlerine kadar devam eden unutulmaz gecede yağan yağmura aldırış etmeden pistten inmediler ve doyasıya eğlenmek suretiyle de kurtlarını dökme fırsatı buldular.

Ev sahibi konumunda olan Kaya ve Tanrıverdi ailelerinin büyükleri ile mutlu çifti sevinç ve mutluluklarına ortak olmak için gecelerine katılan misafirleri ile tek tek ilgilendiler ve gelen misafirlerine teşekkür ettiler.

Aslıhan Kaya ve Mustafa Tanrıverdi çiftinin düğünleri 12 Ekim Cumartesi günü Giresun’da yapılacak.