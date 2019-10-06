ARİFİYE MEZUNLARI İSTANBUL TUZLA’DA BULUŞTU

Arifiye Öğretmen okulu, öğretmen lisesi mezunları her yıl geleneksel olarak düzenledikleri buluşmalarını hafta sonu İstanbul Tuzla’da bulunan KıraçaBalık Lokantasında gerçekleştirdi.
Arifiye Öğretmen Lisesi 1982 mezunu Coşkun Aktaş tarafından düzenlenen mezunlar buluşması sabahın erken saatlerinde Sakarya, Kocaeli, Bursa ve İstanbul ve çevresi illerden gelen mezunların birbirlerini karşılaması ve hasret gidermeleri ile başladı.
Toplantıda konuşan herkes Arifiye mezunu olmaktan gurur duyduklarını ifade ederken toplantıyı düzenleyen Coşkun Aktaş ve arkadaşlarına teşekkür ettiler.
Toplantı, topluca söylenen Atatürk Marşı ve Öğretmen marşı ve çekilen aile fotoğrafı ile sona erdi.
Plaket alanların adları şöyle:
1- Servet Somuncuoğlu anısına eşi; Nevin Somuncuoğlu
2- 2- Prof. Dr. Mehmet Mehdi Ergüzel
3- 3- Dr. Murat Cebecioğlu
4- 4- Mehmet Ozan Semerci
5- Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Turkmen
6- Sayit Yusuf
7- Karabey Aydoğan
8- İbrahim Aşık
9- Fahrettin Öztürk
10- Ali Çetinkaya
11- Yusuf Yilmaz Arac
12- Veysel Karani Önen
13- Hasan Topcu
14- Ayse Tunceroglu
15- Mehmet Kılıçoğlu
16- Avukat Ali Rıza Acartürk