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ARİFİYE MEZUNLARI İSTANBUL TUZLA’DA BULUŞTU

ARİFİYE MEZUNLARI İSTANBUL TUZLA’DA BULUŞTU

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ARİFİYE MEZUNLARI İSTANBUL TUZLA’DA BULUŞTU

Arifiye Öğretmen okulu, öğretmen lisesi mezunları her yıl geleneksel olarak düzenledikleri buluşmalarını
Bu haber 2019-10-06 22:45:24 eklenmiş ve 45 kez görüntülenmiştir.

Arifiye Öğretmen okulu, öğretmen lisesi mezunları her yıl geleneksel olarak düzenledikleri buluşmalarını hafta sonu İstanbul Tuzla’da bulunan KıraçaBalık Lokantasında gerçekleştirdi.

Arifiye Öğretmen Lisesi 1982 mezunu Coşkun Aktaş tarafından düzenlenen mezunlar buluşması sabahın erken saatlerinde Sakarya, Kocaeli, Bursa ve İstanbul ve çevresi illerden gelen mezunların birbirlerini karşılaması ve hasret gidermeleri ile başladı.

 80 li yıllarda okulda öğretmenlik yapanların da katıldığı buluşmanın TEMASI “Kültürümüze değer katanlar” idi. Kendisi de bir Arifiye mezunu olan lokanta sahibi Avukat Sadettin Küçük’ün yemek ikramının ardından Arifiye mezunu olup sosyal hayatın çeşitli kademelerinde çalışırken önemli başarılara imza atmış, şair, yazar, ressam, senarist ve bürokrat gibi kültür ve sanat faaliyetlerinde üstün başarı göstermiş mezunlara ve okulda görev yapan öğretmenlere “ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ” olarak birer plaket verildi.

 Tören sırasında anılar tazelendi. Şiirler okundu. Yazar öğretmenler beraberinde getirdikleri kitaplarını imzalayarak okul arkadaşlarına armağan ettiler.

Toplantıda konuşan herkes Arifiye mezunu olmaktan gurur duyduklarını ifade ederken toplantıyı düzenleyen Coşkun Aktaş ve arkadaşlarına teşekkür ettiler.

Toplantı, topluca söylenen Atatürk Marşı ve Öğretmen marşı ve çekilen aile fotoğrafı ile sona erdi.

 Plaket alanların adları şöyle:

1-    Servet Somuncuoğlu anısına eşi; Nevin Somuncuoğlu

2-    2- Prof. Dr. Mehmet Mehdi Ergüzel

3-    3- Dr. Murat Cebecioğlu

4-    4- Mehmet Ozan Semerci

5-    Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Turkmen

6-    Sayit Yusuf

7-    Karabey Aydoğan

8-    İbrahim Aşık

9-    Fahrettin Öztürk

10- Ali Çetinkaya

11- Yusuf Yilmaz Arac

12- Veysel Karani Önen

13- Hasan Topcu

14- Ayse Tunceroglu

15- Mehmet Kılıçoğlu

16- Avukat Ali Rıza Acartürk

 
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