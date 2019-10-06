ASAKYAZI KENDİ SAHASINDA NAKAVT 0-3

As Akyazı Spor kendi saha ve seyircisi karşısında rakibi Hendek Dereköyspor’a 3-0 mağlup oldu. Oldukça tutuk bir oyun sergileyen takımız Dereköy forvetlerini durduramazken Kalecimiz Caner yaptığı kurtarışlarla olası bir hezimeti önledi. Maçta 4 kımızı kart vardı.
Stat: Akyazı yeri sentetik
Hakemler: Murat Baş*,Murat Taşçıkan**,Halit Musaoğlu***
As Akyazıspor
Caner** Muhammet** Hasan Ö.***Kamil (Dk. 80 K.K.) Hasan Ş ***Kemal** (Mustafa**) Baha**Efendi** Oğuzhan (Dk.80 K.K.) Emre**Şenol** (Furkan**)
Ant: Fikret Karakaş
Hendek Dereköy
Semih***Şevket***Berker***Kayhan**(Uğur**)Hüseyin***Zafer**(Zeki**)Hakan**Yalçın**Ensar***Burak***Savaş***(Berat**)
Ant:Yalçın Yayla
Goller Dk. 3 Muhammet( Kendi kalesine)As Akyazı Dk.85 Ensar.Dk.89 Yalçın Hendek Dereköy
Kırtmızı kartlar:Dk. 80 Kamil,Oğuzhan Teknik yardımcı Kerem Durmuş As Akyazı Spor ,Teknik direktör Yalçın Yayla Hendek Dereköy