ASAKYAZI KENDİ SAHASINDA NAKAVT 0-3

As Akyazı Spor kendi saha ve seyircisi karşısında rakibi Hendek

Bu haber 2019-10-06 22:36:45 eklenmiş ve 31 kez görüntülenmiştir.

As Akyazı Spor kendi saha ve seyircisi karşısında rakibi Hendek Dereköyspor’a 3-0 mağlup oldu. Oldukça tutuk bir oyun sergileyen takımız Dereköy forvetlerini durduramazken Kalecimiz Caner yaptığı kurtarışlarla olası bir hezimeti önledi. Maçta 4 kımızı kart vardı.

Stat: Akyazı yeri sentetik

Hakemler: Murat Baş*,Murat Taşçıkan**,Halit Musaoğlu***

As Akyazıspor

Caner** Muhammet** Hasan Ö.***Kamil (Dk. 80 K.K.) Hasan Ş ***Kemal** (Mustafa**) Baha**Efendi** Oğuzhan (Dk.80 K.K.) Emre**Şenol** (Furkan**)

Ant: Fikret Karakaş

Hendek Dereköy

Semih***Şevket***Berker***Kayhan**(Uğur**)Hüseyin***Zafer**(Zeki**)Hakan**Yalçın**Ensar***Burak***Savaş***(Berat**)

Ant:Yalçın Yayla

Goller Dk. 3 Muhammet( Kendi kalesine)As Akyazı Dk.85 Ensar.Dk.89 Yalçın Hendek Dereköy

Kırtmızı kartlar:Dk. 80 Kamil,Oğuzhan Teknik yardımcı Kerem Durmuş As Akyazı Spor ,Teknik direktör Yalçın Yayla Hendek Dereköy