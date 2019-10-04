AKYAZI’DA NELER OLDU

Otomobil takla attı kazada 2 kişi yaralandı

Bu haber 2019-10-04 23:17:29 eklenmiş ve 40 kez görüntülenmiştir.

Otomobil takla attı 2 kişi yaralandı

Akyazı’ya bağlı olan Merkez Yeniköy Mahallesinde M.Ç. yönetimindeki otomobil sürü ünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile kaza mahalline gelen sağlık ekibi yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları tedavi için Akyazı Devlet hastanesine kaldırdı.

Vücudunu makineye kaptıran Suriyeli mülteci yaralandı

Akyazı’ya bağlı Alaağaç Mahallesinde K.Y. ye ait işyerinde ç alışmakta olan Suriyeli mülteci işçi çalışma sırasında alçı karıştırma makinesine düştü ve makine içinde sıkıştı. Birlikte çalıştığı arkadaşlarının ihbarı üzerine olay mahalline gelen sağlık ekibi ile itfaiye ekibi Suriyeli işçiyi sıkıştığı yerden çıkarıp tedavi için Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdı. Son alınan bilgiye göre yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi ve bu haber sevindirdi.

Alkollü sürücü polisten kaçamadı

Polis ekibi Akyazı Ömercikler Mahallesi Şehit Furkan Çelik Caddesinde bir otomobilde yaptığı kontrolde 54 HS *** plakalı araç sürücüsü A.Y. nin 1.62 promil alkollü olduğunu belirledi. Polis sürücü hakkında işlem yaptı.