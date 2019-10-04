AKYAZI’DA NELER OLDU

Otomobil takla attı 2 kişi yaralandı
Akyazı’ya bağlı olan Merkez Yeniköy Mahallesinde M.Ç. yönetimindeki otomobil sürü ünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile kaza mahalline gelen sağlık ekibi yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları tedavi için Akyazı Devlet hastanesine kaldırdı.
Vücudunu makineye kaptıran Suriyeli mülteci yaralandı
Akyazı’ya bağlı Alaağaç Mahallesinde K.Y. ye ait işyerinde ç alışmakta olan Suriyeli mülteci işçi çalışma sırasında alçı karıştırma makinesine düştü ve makine içinde sıkıştı. Birlikte çalıştığı arkadaşlarının ihbarı üzerine olay mahalline gelen sağlık ekibi ile itfaiye ekibi Suriyeli işçiyi sıkıştığı yerden çıkarıp tedavi için Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdı. Son alınan bilgiye göre yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi ve bu haber sevindirdi.
Alkollü sürücü polisten kaçamadı
Polis ekibi Akyazı Ömercikler Mahallesi Şehit Furkan Çelik Caddesinde bir otomobilde yaptığı kontrolde 54 HS *** plakalı araç sürücüsü A.Y. nin 1.62 promil alkollü olduğunu belirledi. Polis sürücü hakkında işlem yaptı.