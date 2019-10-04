BELEDİYE VE MUHTARLIK İŞBİRLİĞİ OLUMLU SONUÇLAR VERİYOR

Akyazı Belediyesi ile Pazarköy Mahallesi Muhtarlığının işbirliğiyle Akyazı

Bu haber 2019-10-04 23:14:49 eklenmiş ve 32 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi ile Pazarköy Mahallesi Muhtarlığının işbirliğiyle Akyazı Pazarköy yolunun genişletilmesi çalışmaları başladı ve sorunsuz bir şeklinde de devam ediyor. Belediye v e Muhtarlık işbirliği sonucu genişletme çalışmalarında yol kenarında bulunan ve yer sahibi olanların yapılan çalışmalara destek vermesi çalışmanın hızlı bir şekilde sürmesini sağlıyor.

Pazarköy Mahalle Muhtarı Zekeriya Akcan, İlçe merkezi ile Mahallelerinin bağlantısını sağlayan karayolunun dar oluşu nedeniyle sık sık kazaların meydana geldiğini ve çok sayıda da olumsuzluklar yaşandığına dikkat çekerek şunları söyledi “ Başlattığımız çalışmayı en hızlı biçimde sonlandırmak için gayret gösteriyoruz. Genişletme v e alt yapısını tamamladığımızda yolumuz 2020 yılının başlarında ve asfalt çalışması başladığında ilk yapılacak yol konumundadır. Yolumuzun genişletilmesinde bize destek veren yer sahiplerine, hem alt yapı hem de sonradan yapılacak olan asfalt çalışmaları için Belediye Başkanımız Sayın Bilal Soykan’a şimdiden teşekkür ediyoruz”