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BU MAHALLEDE TAZİYE YEMEKLERİ KALDIRILDI

Akyazı’ya bağlı Düzyazı (Süpren) Mahallesinde Muhtarlık ile Mahalle sakinlerinin
Bu haber 2019-10-04 23:06:56 eklenmiş ve 34 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’ya bağlı Düzyazı (Süpren) Mahallesinde Muhtarlık ile Mahalle sakinlerinin bir araya gelerek aldıkları ortak karar sonrası Mahalledeki cenazelerde ve sonrasında yapılan okumalardan sonra yemek verilmesi kaldırıldı. Okumalardan sonra verilen yemek nedeniyle maddi açıdan sıkıntılı olan ailelerin daha da sıkıntı içine girmeleri neden gösterildi.

İlk yasak babamın cenazesinde başladı

Düzyazı Mahalle Muhtarı Hikmet Dinç konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı “Cenazelerde ve okumalardan sonra verilmekte olan yemeklerinin doğru olmadığını, kaldırılması gerektiğini düşünüyor zaman zamanda Mahallem sakinleri ile bu düşüncemi paylaşıyordum. Mahalle sakinlerimin de bu düşünceme olumlu tepkiler verince  bende öncülük yaptım ve ilk uygulamayı da 4 yıl önce babam vefat ettiğinde ben yaptım ve koyduğumuz bu yasak 4 yıldan beri aksamadan devam ediyor”

Mahalle halkıyla birlikte karar aldık

Mahallemiz sakinleri ile birlikte aldığımız bu karar doğrultusunda parası olmadığı için bin bir güçlükle ikramda bulunmak zorunda kalanları yaşadıkları maddi sıkıntıdan, parasızlığın verdiği güçlüğü yenemeyerek ikramda bulunamayanların da yaşadıkları maneviyat çöküşünden aldığımız ve uygulamaya başladığımız bu kararla kurtarmış olduk diyen Düzyazı Mahalle Muhtarı Hikmet Dinç açıklamasını şöyle sürdürdü “ Örf, adet ve geleneklerimizde de olmadığını bildiğimiz bu uygulamayı kaldırdık ve Mahalle sakinlerimizde bu karara harfiyen uydu ve uymaya da devam ediyor. ikmet Dinç, Hikmet

 Alınan ve uygulanmakta olan bu karardan herkes memnun”

Eskiden cenaze evinde yemek pişirilmezdi

Mahalle Muhtarı Dinç, yıllar öncesinde köyümüzde ve komşu köylerimizde (O zamanlar Mahallemiz köy statüsündeydi) cenaze olduğunda günlerce cenaze evinde yemek pişirilmez, komşular imece usulü tepsilerle cenaze evine yemek taşırdı. Ayrıca yine günlerce evlerde, kahvehanelerde ve toplu oturma alanlarında Televizyon, Radyo ve teyp açılmazdı. Biz Düzyazı Mahalle sakinleri olarak bu gelenek ve göreneklerimizi tekrar geri getirmek için bir uygulama başlattık herkese de tavsiye ederiz dedi.

 
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