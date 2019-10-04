PİZZA PARK HAYIR DUALARLA AÇILDI

Akyazı’da Doyyom Pizza Park düzenlenen bir törenle açıldı.

Bu haber 2019-10-04 23:04:33 eklenmiş ve 38 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’da Doyyom Pizza Park düzenlenen bir törenle açıldı. Sakarya Spor Adamları Derneği Başkanı Zeki Öztürk’ün kardeşi Hasan Öztürk tarafından işletilecek olan yeni Pizza Park’ın açılış duasını İlçe Müftüsü İzzet Şener yaparken, açılış kurdelesi de Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Öztürk ile birlikte açılışa katılan protokol üyeleri ve işyeri sahibi tarafından kesildi.

Açılış törenine Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Öztürk, İlçe Müftüsü İzzet Şener, Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Birincioğlu, Talip Boğaz, Ergün Öztürk, Furkan Çakıroğlu, Ahmet Çetin, Bakkallar Odası Başkanı Hüseyin Kaliç, Manifaturacılar Odası Başkanı İsmet Öztürk ve davetliler katıldı.

Teşekkür konuşması işyeri sahibi Hasan Öztürk ile birlikte abisi Zeki Öztürk’ten geldi. Öztürk kardeşler, açılışlarına katılanlara teşekkür ettiler ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak yapacağımız hizmetlerde Akyazılı hemşehrilerimizin gönüllerini kazanacağız dediler.