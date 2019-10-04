ÇINARLIK KULÜP BAŞKANI KURT'TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

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Sakarya 1. Amatör lig B grubunda Akyazı’yı temsil eden Akyazı Çınarlık Gençlik
Bu haber 2019-10-04 22:53:00 eklenmiş ve 37 kez görüntülenmiştir.

Sakarya 1. Amatör lig B grubunda Akyazı’yı temsil eden Akyazı Çınarlık Gençlik spor yönetimi verilen sözlere rağmen destek alamadıklarını belirterek Akyazı Belediye Başkanı ve Osmanağa Mahalle Muhtarına ateş püskürdü. Konuyla ilgili açıklama kulüp başkanı İsmet Kurt’tan geldi.

Ligin ilk maçında Hanlıspor ile karşılaşan takımımız rakibini 4-0’ yenmeyi başardı. Maç sonrası Akyazı Çınarlık Gençlik Spor Kulübü Başkanı İsmet Kurt basın mensuplarına yazılı bir açıklama yaptı. Kurt aynı açıklamayı sosyal medya hesabından da duyurdu.

İşte Akyazı Çınarlık Gençlik Spor Başkanı İsmet Kurt’un o açıklaması;

“ Osmanağa mahalle muhtarı Ergün Kalyoncu seçimlerden önce bize yaptığımız görüşmelerde bizlere her konu da maddi manevi destek olacağını söylemesine rağmen seçimi kazandıktan sonra her hangi bir destek kendisinden alamadık. Bunların ardından Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan ile yaptığımız görüşmede kendisinden kulübümüze küçük miktarda yardım istedik. Bilal başkan bizlere yardım edemeyeceğini söyledi. Bu da yetmezmiş gibi kulübün kapatılmasını istedi.

Bizler Çınarlık Gençlik Sporu kendi emekleriyle ayakta tutmaya çalışan sporseverleriz. Bizim amacımız gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora teşvik etmektir. Bilal başkanın “kulübü kapatın”   demesi hoş görüyle karşılanacak bir durum değildir. Ayrıca açıklamamın başında söylediğim gibi Muhtarımız bizlere destek olacağını söylemişti ama destek olmadığı gibi bir de Kulübümüzün kapatılmasını oda destekledi. Ayrıca Muhtarımız unutmuş olacak ki seçimi bizim oylarımız ile kazandı. Bizim oylarımız ile seçimi kazanan Muhtar Ergün Kalyoncu bu Mahallenin takımına ve gençlerine sahip çıkıp destek olması gerekirken bu şekilde konuşması bizi üzmüştür.

Biz gençlerimize sahip çıkmak amacıyla yola çıktık. Her sezon kendi yağımızla kavrulduk ve hedefimiz maddi imkansızlıklar yüzünden hiçbir zaman şampiyonluk olmadı. Bizim şu an itibarıyla olan hedefimiz kavgasız gürültüsüz iyi bir sezon geçirmek ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak ve kurtarmaktır. Buradan Çınarlık Mahallemiz sakinlerine sesleniyorum ve diyorum ki, “Hepimizin evlatları var hiç birimiz evlatlarımızın kötü alışkanlıklara başlamasını istemeyiz. O yüzden Çınarlık Mahallesi sakinleri olarak bir ve beraber olalım, kol kola girip takımımıza destek verelim v e sahada mücadele eden gençlerimizi tribünden de destek verelim ve takımımıza sahip çıkalım”

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