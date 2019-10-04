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AKYAZI MUHTARLARI SORUNLARINI ANLATTI

AKYAZI MUHTARLARI SORUNLARINI ANLATTI

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AKYAZI MUHTARLARI SORUNLARINI ANLATTI

Akyazı’nın Mahalle Muhtarları Öğretmenevi salonunda bir araya geldi.
Bu haber 2019-10-04 00:37:02 eklenmiş ve 28 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’nın Mahalle Muhtarları Öğretmenevi salonunda bir araya geldi. Dernek Başkanı ve Durmuşlar Mahalle Muhtarı Bekir Durmuş başkanlığında yapılan toplantıda Muhtarlar kendi Mahalleleriyle ilgili sorunlarını Dernek Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine aktardılar.

Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Bekir Durmuş, bu toplantının rutin bir toplantı olduğunu söyledi ve düzenlemekte olduğumuz bu toplantılarda Muhtar arkadaşlarımızla hem sohbet ediyor hem de sorunlarını dinliyor birlikte çözüm üretiyoruz dedi.
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