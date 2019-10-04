AKYAZI KUZULUK’DA KÜÇÜK ÇAPLI YANGIN

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Mahallesinde ağaçlık alanda çıkan küçük çaplı yangın

Bu haber 2019-10-04 00:35:27 eklenmiş ve 27 kez görüntülenmiştir.