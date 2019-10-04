AKYAZI KUZULUK’DA KÜÇÜK ÇAPLI YANGIN

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Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Mahallesinde ağaçlık alanda çıkan küçük çaplı yangın
Bu haber 2019-10-04 00:35:27 eklenmiş ve 27 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Mahallesinde ağaçlık alanda çıkan küçük çaplı yangın Akyazı İtfaiyesi tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın Kuzuluk D-140 Karayolu kenarında Termal tesisleri yakınlarında çıktı. Sebebi öğrenilemeyen yangında ağaçlık alanda bulunan ağaçların bir bölümü çıkan yangında alev aldı ve yandı.

Yangını fark eden vatandaşlar Akyazı İtfaiyesine haber verdiler. Yangın mahalline kısa sürede ulaşan İtfaiye ekibi çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Jandarma çıkan yangınla ilgili olarak soruşturma başlattı.
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