AKYAZI BELEDİYESİNİN 2020 YILI BÜTÇESİ 52 MİLYON 500 BİN LİRA

Belediye Meclisinin ikinci oturumuna da Belediye Başkanı Bilal Soykan başkanlık yaptı.

Bu haber 2019-10-04 00:32:55 eklenmiş ve 22 kez görüntülenmiştir.

Belediye Meclisinin ikinci oturumuna da Belediye Başkanı Bilal Soykan başkanlık yaptı. Düzenlenen ikinci toplantıya AK Partiden Osman Kesikbaş ve Naci Çavdar, MHP’den de Ergün Öztürk mazeret belirterek katılmadılar.

Akyazı Belediyesinin 2020 yılına ait bütçesi 52 milyon 500 bin lira olarak bağlandı. 2 Ekim 2019 günü yapılan Belediye Meclis toplantısının Ekim ayı ilk oturumunda Muhasebe Müdürlüğü tarafından hazırlanan bütçe taslağı Meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmişti.

Plan Bütçe Komisyonu tarafından da onaylanan Akyazı Belediyesinin 2020 yılı bütçesini Meclis Üyelerine Muhasebe Müdürü Dursun Ali Altuntaş tarafından okundu. 4 maddeden oluşan Bütçe Kararnamesi maddeleri tek tek okundu ve daha sonra başkan tarafından oylandı.

Akyazı Belediyesinin 52 milyon 500 bin liralık bütçesinin tümü üzerinden yapılan oylama sonunda 2020 yılına ait bütçe oybirliğiyle kabul edildi. Belediyenin 2019 yılı bütçe miktarı ise 50 milyon liraydı.

Bütçenin kabul edilmesinden sonra Belediye ve Meclis Başkanı Bilal Soykan yaptığı konuşmada Meclis üyelerine teşekkür etti ve 2020 yılı bütçesinin Akyazı’ya ve Ülkeye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.