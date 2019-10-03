AKYAZI GOLF SAHASI VE OTEL İNŞAATI İHALEYE ÇIKTI

Ak Parti Sakarya eski Milletvekili Mustafa İsen’in girişimleri ile Akyazı’da yapılması

Bu haber 2019-10-03 00:08:29 eklenmiş ve 56 kez görüntülenmiştir.

Ak Parti Sakarya eski Milletvekili Mustafa İsen’in girişimleri ile Akyazı’da yapılması düşünülen ve 650 dönüm arazi üzerinde yapılması planlanan Golf sahası ile Termal Otel inşaatının Kültür ve Turizm bakanlığı tarafından ihale çıkarılacağına ilişkin bilgi Akyazı’da büyük sevinç yarattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yatırım ve teşvik ihalesi için müracaat 4 Kasım 2019 günü mesai bitiminde sona eriyor. Bahse konu projede 18 delikli golf sahası ve 120 yataklı 5 yıldızlı otel yapımı olacak. İhaleyle ilgili şartname kitapçığı ise 18 Ekim günü yayınlanacak. Tesisler Akyazı’ya bağlı Salihiye Mahallesi sınırları içinde bulunan arazi üzerinde yapılacak. Tesisin tamamlanıp hizmete girmesiyle Akyazı turizm alanında önemli bir konuma gelecek.

Yatırım yapmak isteyenlerin sayısı birden fazla olması halinde ilgili Bakanlık alt yapı yatırım payı adı altında katkı istenecek. En fazla yatırım katkısı yapmayı taahhüt eden tesisleri yapma hakkı kazanacak v e turizm teşvikinden de yararlanabilecek.