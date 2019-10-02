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ÖĞRENCİLER "YAYA GÜVENLİĞİNİN NÖBETÇİSİYİZ"

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 74.maddesinde 26.10.2018 tarihinde yapılan değişiklikle
Bu haber 2019-10-02 23:48:40 eklenmiş ve 37 kez görüntülenmiştir.

 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 74.maddesinde 26.10.2018 tarihinde yapılan değişiklikle “Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadır” şeklinde hükme bağlanması üzerine harekete geçen Akyazı İlçe Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerle İlçe Jandarma Trafik görevlileri “öncelik hayatın öncelik yayanın”  projesi kapmasında başlattıkları çalışmalara öğrencilerinde katılması ile proje daha bir anlam kazanmaya başladı.

Bahse konu olan yasa çerçevesinde başlatılan çalışmada İlçe Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Polislerin misafiri Konuralp İlkokulu öğrencileri oldu. Gazi Süleyman Paşa cami önünde gerçekleşen tatbikatta Konuralp İlkokulu öğrencileri ellerinde pankart taşıyarak ağızlarında da düdükler olduğu halde Trafik Polisleri ile birlikte düzenlenen etkinliğe katıldılar.

“Yaya güvenliğinin bugünkü nöbetçisi biziz” diyen Konuralp İlkokulu öğrencileri durdukları araçların sürücüleriyle yaptıkları konuşmalarında dikkat çekici ifadeler kullandılar. Öğrenciler sürücülere “Yaya önceliğinin yaşam önceliğiyle eşdeğer olduğunu bir kez daha hatırlatmak için bugün yaya geçitlerinde yerimizi aldık. Yaya ölümlü kazaların en aza indirilmesi, sağlıklı ve güvenli bir trafik akışının sağlanması, insan hayatının her şeyin önünde tutulması için öğrenciler olarak bizler bugün yaya geçitlerinde nöbetteyiz. Sizlerden ricamız biz yayalara karşı daha dikkatli ve duyarlı olmanızdır. Çünkü bizler bu duyarlılığınız sayesinde daha güvenli bir geleceğe ilerleyeceğiz”

Düzenlenen etkinliğe Kaymakam Yakup Güney, Belediye Başkan Vekili Mustafa Birincioğlu, Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Öztürk, Jandarma Komutanı Binbaşı Hamit Gencay Taşdemir, Emniyet Müdürü İsa Coşar da katkı verdiler.

 

 
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