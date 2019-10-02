Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
AKYAZI GOLF SAHASI VE OTEL İNŞAATI İHALEYE ÇIKTI

AKYAZI GOLF SAHASI VE OTEL İNŞAATI İHALEYE ÇIKTI

ÖĞRENCİLER

ÖĞRENCİLER "YAYA GÜVENLİĞİNİN NÖBETÇİSİYİZ"

VAKIF MAHALLESİNDE KENEVİR BASKINI

VAKIF MAHALLESİNDE KENEVİR BASKINI

ASKER ARKADAŞLARI ANKARA’DA TOPLANDI

ASKER ARKADAŞLARI ANKARA’DA TOPLANDI

KALBİNE YENİK DÜŞEN GEZER TOPRAĞA VERİLDİ

KALBİNE YENİK DÜŞEN GEZER TOPRAĞA VERİLDİ

SURİYELİLERİN KALDIĞI EVDE YANGIN ÇIKTI

SURİYELİLERİN KALDIĞI EVDE YANGIN ÇIKTI

ASKER ARKADAŞLARI ANKARA’DA TOPLANDI

1985-1986 yıllarında aynı evre olarak Samsun 56. Alay’da askerlik yapan
Bu haber 2019-10-02 23:40:52 eklenmiş ve 30 kez görüntülenmiştir.

 

1985-1986 yıllarında aynı evre olarak Samsun 56. Alay’da askerlik yapan 20 arkadaş geleneksel hale getirdikleri bir araya gelme ve birlikte askerlik günlerimizi yad etme toplantılarını bu kez Ankara Eryaman da gerçekleştirdiler.

Beş yıldan beri eşli olarak düzenledikleri bu bir araya gelme toplantısını bu kez eşsiz olarak gerçekleştirdiler ve iki gün kaldıkları Ankara’da Anıtkabir başta olmak üzere eskinin ünlü ceza evi bugünün müzesi Ulucanlar ile birlikte Ankara’nın çeşitli yerlerini gezdiler.

Ankara’da iki gün süren bu beraberliğe Akyazı Kuzuluk Mahallesi sakinlerinden aynı devre Cevdet Şükür ile Şenol Boğaz’da katıldı. Her iki Akyazılı Ankara dönüşü birlikte şu açıklamayı yaptılar. Biz birlikte askerlik yaptığımız devre arkadaşlarımızla beş yıldan beri düzenli bir şekilde yılda birkaç kez bir araya geliyoruz. Türkiye’mizin çeşitli Vilayetlerinden eşleri ile birlikte gelen asker arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bu bir araya gelişte askerlik anılarımızla birlikte sivil hayatımızla ilgili karşılıklı bilgi aktarımı yapıyoruz ve kısaca hoş vakitler geçiriyoruz. Yaptığımız planlamaya göre bundan sonra iki kez Trabzon ve iki kez de Rize’ye gittikten sonra yolumuz Mardin’e düşecek. Bu İllerimizdeki asker arkadaşlarımızın misafiri olacağız dediler.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Magazin haberleri
23:45 - ASKER ARKADAŞLARI ANKARA’DA TOPLANDI
1985-1986 yıllarında aynı evre olarak Samsun 56. Alay’da askerlik yapan...
16:18 - 35 yıl sonra bir araya geldiler
Siirt Şirvan Komando Bölüğünde 1984-85 yıllarında görev yapan yaklaşık...
07:01 - ORMANCILAR AKYAZI’DA BULUŞTU
1. Uluslararası Gençlik Şöleni Akyazı’da yapıldı. Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenle...
20:10 - YENİDEN REFAH PARTİSİNDE AŞURE İKRAMI
Yeniden Refah Partisi Akyazı Kadın Kolları çarşı merkezinde Akyazılılara aşure...
20:51 - ŞEHİT YÜZBAŞI’DA AŞURE ETKİNLİĞİ
İslam dininin kutsal aylarından biri olan Muharrem ayı içinde yaşanan ve geleneklerimiz...
00:54 - Ünlü Akyazılı modacı Ömercikoğlu öğrencilerle buluştu
Akyazılı ünlü modacı ve koreograf Fatih Ömercikoğlu Akyazı Nilüfer Hatun Mesleki ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ