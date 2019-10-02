ASKER ARKADAŞLARI ANKARA’DA TOPLANDI

1985-1986 yıllarında aynı evre olarak Samsun 56. Alay’da askerlik yapan

Bu haber 2019-10-02 23:40:52 eklenmiş ve 30 kez görüntülenmiştir.

1985-1986 yıllarında aynı evre olarak Samsun 56. Alay’da askerlik yapan 20 arkadaş geleneksel hale getirdikleri bir araya gelme ve birlikte askerlik günlerimizi yad etme toplantılarını bu kez Ankara Eryaman da gerçekleştirdiler.

Beş yıldan beri eşli olarak düzenledikleri bu bir araya gelme toplantısını bu kez eşsiz olarak gerçekleştirdiler ve iki gün kaldıkları Ankara’da Anıtkabir başta olmak üzere eskinin ünlü ceza evi bugünün müzesi Ulucanlar ile birlikte Ankara’nın çeşitli yerlerini gezdiler.

Ankara’da iki gün süren bu beraberliğe Akyazı Kuzuluk Mahallesi sakinlerinden aynı devre Cevdet Şükür ile Şenol Boğaz’da katıldı. Her iki Akyazılı Ankara dönüşü birlikte şu açıklamayı yaptılar. Biz birlikte askerlik yaptığımız devre arkadaşlarımızla beş yıldan beri düzenli bir şekilde yılda birkaç kez bir araya geliyoruz. Türkiye’mizin çeşitli Vilayetlerinden eşleri ile birlikte gelen asker arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bu bir araya gelişte askerlik anılarımızla birlikte sivil hayatımızla ilgili karşılıklı bilgi aktarımı yapıyoruz ve kısaca hoş vakitler geçiriyoruz. Yaptığımız planlamaya göre bundan sonra iki kez Trabzon ve iki kez de Rize’ye gittikten sonra yolumuz Mardin’e düşecek. Bu İllerimizdeki asker arkadaşlarımızın misafiri olacağız dediler.