KALBİNE YENİK DÜŞEN GEZER TOPRAĞA VERİLDİ

Akyazı’ya bağlı Düzyazı Mahallesinde ikamet etmekte olan Ali Gezer (56)

Bu haber 2019-10-02 23:32:02 eklenmiş ve 31 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’ya bağlı Düzyazı Mahallesinde ikamet etmekte olan Ali Gezer (56) geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma hastanesinde hayatını kaybetti. Ali Gezer’in hayatını kaybetmesi Gezer ailesi kadar yakınları, komşuları ve sevenlerini de derinden üzdü. Ali Gezer’in cenazesi helallik alındıktan sonra evinden alınarak Düzyazı Camiine getirildi. Ali Gezer Serdivan Hicret Cami İmamı Yusuf Gezer’in kıldırdığı cenaze namazının ardından da aile mezarlığına defnedildi.

Düzenlenen cenaze törenine Gezer ailesinin çok yakın akrabası olan AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Erol Kaya, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, İYİ Parti İlçe Başkanı Servet Top, Belediye Başkan Vekili Mustafa Birincioğlu, Belediye Başkan yardımcıları Mehmet Çakmak, Mehmet Öztürk ve Ünal Gündüz, STK Başkan ve Yöneticileri, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları ile kalabalık cemaat katıldı.