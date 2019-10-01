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SURİYELİLERİN KALDIĞI EVDE YANGIN ÇIKTI

SURİYELİLERİN KALDIĞI EVDE YANGIN ÇIKTI

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SURİYELİLERİN KALDIĞI EVDE YANGIN ÇIKTI

Akyazı Konuralp Mahallesi 2032 No.lu Sokakta İbrahim D.ye ait ve Suriyelerin
Bu haber 2019-10-01 22:00:36 eklenmiş ve 66 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Konuralp Mahallesi 2032 No.lu Sokakta İbrahim D.ye ait ve Suriyelerin oturduğu iki katlı binanın ikinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın önce çevrede bulunanlar sonra da olay mahalline gelen Akyazı İtfaiyesi ekibi tarafından yapılan müdahale sonucu söndürüldü.

Ev sahibi İbrahim D. ile evde kiracı olarak ikamet eden Suriyeli mülteciler büyük bir korku ve şaşkınlık ve üzüntü içinde yangının söndürülme çalışmalarını izlediler.

SEDAŞ tedbir olarak evin elektriğini keserken, Poliste yangın çıkan ev ve etrafında geniş güvenlik önlemi aldı. Polis yangının söndürülmesinin ardından inceleme başlattı.

 
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