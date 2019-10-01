Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
SURİYELİLERİN KALDIĞI EVDE YANGIN ÇIKTI

SURİYELİLERİN KALDIĞI EVDE YANGIN ÇIKTI

TABELALAR NİHAYET KONULDU

TABELALAR NİHAYET KONULDU

BELEDİYE MECLİSİNDE TEFTİŞ RAPORU BÜTÇENİN DE ÖNÜNE GEÇTİ

BELEDİYE MECLİSİNDE TEFTİŞ RAPORU BÜTÇENİN DE ÖNÜNE GEÇTİ

KUZULUKSPOR İLK MAÇINI KAZANDI 2-0

KUZULUKSPOR İLK MAÇINI KAZANDI 2-0

SELÇUK KARDEŞLERİN BABA ACISI

SELÇUK KARDEŞLERİN BABA ACISI

PAZARKÖY EĞİTİMSPOR -3 TAŞBURUNSPOR -0

PAZARKÖY EĞİTİMSPOR -3 TAŞBURUNSPOR -0

TABELALAR NİHAYET KONULDU

Akyazı’nın Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı
Bu haber 2019-10-01 21:51:12 eklenmiş ve 58 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’nın Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı D-140 Karayolu Kuzuluk mevkiinde Muhtarlığını yaptığı Mahallesi olan Orta Mahalleye nereden gidileceğini gösterir bir tabelanın olmamasını bir eksiklik olarak görüp kişisel gayretleri ile tabelaları kavşaklara koydurunca bir eksikliği de gidermiş oldu.

Muhtar Çakmakçı,  Kuzuluk gerek yurt genelinde gerekse yurt dışında bilinen ve tanınan bir Mahalledir. Benim Muhtarlık yaptığım Orta Mahallemizin nerede olduğu, nasıl ve nereden gidileceğine dair bir tabelanın olmamasını ben şahsen bir eksiklik olarak görüyordum. Bu eksikliği gidermek için yaptığı girişimlerin olumlu sonuç verince tabelalarımızı da koydurmuş olduk. Çakmakçı bu konuda kendisine yardımcı olanlara teşekkür etmeyi ihmal etmedi.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
21:59 - TABELALAR NİHAYET KONULDU
Akyazı’nın Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı...
22:19 - KUZULUK VE PAZARKÖY’ÜNDE DOĞALGAZ SEVİNCİ
AGDAŞ tarafından Akyazı’nın Kuzuluk Topçusırtı ve Pazarköy Mahallerinde...
22:17 - AKYAZI ZABITASI İŞİ SIKI TUTUYOR
Akyazı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler kaldırım...
17:08 - AKYAZI’DA GAZİLER GÜNÜ KUTLANDI
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e Mareşallik ...
17:04 - AKYAZIDA TRAŞ ZAMLANDI
Akyazı Berberler Odası başkanı Hasan Cengiz bir açıklama yaparak bizde tıraşa...
23:05 - AKYAZILI BERBERLERDEN ÖRNEK DAVRANIŞ
Akyazı Berberler ve Kuaförler odası üyeleri Akyazı Nevruz Banoğlu ilkokuluna ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ