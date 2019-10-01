TABELALAR NİHAYET KONULDU

Akyazı’nın Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı

Bu haber 2019-10-01 21:51:12 eklenmiş ve 58 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’nın Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı D-140 Karayolu Kuzuluk mevkiinde Muhtarlığını yaptığı Mahallesi olan Orta Mahalleye nereden gidileceğini gösterir bir tabelanın olmamasını bir eksiklik olarak görüp kişisel gayretleri ile tabelaları kavşaklara koydurunca bir eksikliği de gidermiş oldu.

Muhtar Çakmakçı, Kuzuluk gerek yurt genelinde gerekse yurt dışında bilinen ve tanınan bir Mahalledir. Benim Muhtarlık yaptığım Orta Mahallemizin nerede olduğu, nasıl ve nereden gidileceğine dair bir tabelanın olmamasını ben şahsen bir eksiklik olarak görüyordum. Bu eksikliği gidermek için yaptığı girişimlerin olumlu sonuç verince tabelalarımızı da koydurmuş olduk. Çakmakçı bu konuda kendisine yardımcı olanlara teşekkür etmeyi ihmal etmedi.