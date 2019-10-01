BELEDİYE MECLİSİNDE TEFTİŞ RAPORU BÜTÇENİN DE ÖNÜNE GEÇTİ

Akyazı Belediye Meclisi Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın başkanlığında eksiksiz bir şekilde toplandı.

Bu haber 2019-10-01 21:46:04 eklenmiş ve 56 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Meclisi Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın başkanlığında eksiksiz bir şekilde toplandı. 7 ana ve 1 de ilave gündemi görüşüp karara bağladı. Toplantının en önemli gündem maddesi 1.maddeydi. Bu madde toplantıya da damgasını vurdu. 1.Maddede İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlüğünde görevli Mahalli İdareler Baş Kontrolörü Emin Tanrıöven tarafından yürütülen ve tamamlanan Akyazı Belediyesinin Temmuz 2016-Eylül 2019 dönemlerine ait 2019 yılı 68/14 sayılı teftiş raporu ile ilgili olarak meclise bilgi sunulması yer alıyordu. Meclisi yöneten başkan Bilal Soykan, teftiş raporunun bütün meclis üyelerine gönderildiğini belirterek, bu maddeyle ilgili olarak konuşmak isteyen var mı? diye sordu. Bunun üzerine MHP Grubu sözcüsü Av. Furkan Çakıroğlu kürsüye geldi. Çakıroğlu, özetle müfettiş raporunda Belediye binamızın yetersizliğinden, İmar plan tadilatlarının fazlalığından, taşınmaz mal alım ve satımlarında Meclisin Encümene yetki veremeyeceğinden, Akcan döneminde tahakkuk ettirilmesine rağmen tahsil edilemeyen Belediye alacaklardan ve bundan dolayı Belediyenin uğratıldığı zararlardan, kötü yönetimden ötürü Belediyenin mali durumunun bozulmasından, Belediyeye ait olup da kiralanan yerlerin tahsil edilemeyen kira bedellerinden, yine aynı yönetim zamanında Belediyenin bütçeye uygun olmayan şekilde borçlandırıldığından, yapılan şahsi olumsuzluklar sonrası Belediyenin dava konusu olmasından ve kaybedilen davalar nedeniyle de ceza ödemeyle karşı karşıya kalmasından bahsediliyor. Belediye olarak ne yapmayı düşünüyorsunuz diye sordu.

Bunun üzerine Belediye ve Meclis Başkanı Bilal Soykan’da Müfettiş raporu ile ilgili olarak yasal süresi içinde cevap verileceğini, yapılamayan tahsilatların yapılacağını ve geçmiş yönetim tarafından belediyeye yüklenen borçlarında sorumlularından tahsili cihetine gidileceğini söyleyerek cevapladı.

Gündemin ikinci maddesinde yer alan İnönü Mahallesinde bulunan mülkiyeti hazineye ait olan 1/1000 ölçekli Akyazı Merkez İmar Uygulama planında “Sağlık tesisi alanı” olarak ayrılmış olan yerle ilgili olarak (Eski Dispanser yeri) imar tadilatına ilişkin teklif görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 3.maddesine göre; Altındere Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 124,46 M2 yüzölçümlü arsa niteliği taşıyan taşınmazın 2886 Sayılı yasa hükümleri çerçevesinde satılabilmesi için Belediye Başkanı ile Encümene yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi ve istenen yetki verildi.

Gündemin 4. maddesine geçildi. Mülkiyeti Belediyeye ait olan ve mezarlık olarak kullanılan bazı yerlerin yine mezarlık olarak kullanılmak üzere Sakarya Büyükşehir Belediyesine devredilmesi için Başkan ve Encümene istenen yetki oybirliğiyle verildi.

Gündemin 5. Maddesi gereğince; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27 ve 29. Maddeleri gereğince Muhasebe Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2020 yılına ait Mali yılı bütçesi Plan Bütçe Komisyonuna gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi. Bu toplantıdan sonra toplanacak olan ilgili komisyonun raporu ise Meclisin 3 Ekim Perşembe günü saat 14.00 te yapacağı toplantıda görüşüp karara bağlaması da yine alınan karar içinde yer aldı.

Gündemin 6. Maddesine göre; İlçe Cumhuriyet mahallesinde bulunan arsa niteliğindeki 425,66 m2 yüzölçümlü taşınmazın 2886 Sayılı yasa hükümlerine uygun olarak satılması için başkan ve encümene yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi ve böylece istenen yetki verildi.

Gündemin 7. Maddesine geçildi; 3284 sayılı kanun ve 7/2156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 2001/15 sayılı genelgesine istinaden hurdaya ayrılmış olan 8 araç ile bir iş makinesinin Makine v e Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğüne devredilmesi ile ilgili olarak Belediye Başkanı ve Encümeni istenen yetki oy birliğiyle verildi.

Gündemin ilave gündemine göre; Akyazı Vergi Dairesinin talebi üzerine 6183 sayılı yasanın 90. Maddesine göre Gayrı menkul Satış Komisyonuna Meclis Üyesi Cevdet Kazan’ın Belediyeyi temsilen üye olarak gönderilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem dışı konuşmalar

Gündem dışı konuşmalar bölümünde MHP li Meclis Üyesi Ergün Öztürk grubu adına söz alarak konuştu. Öztürk sürmekte olan asfaltlama çalışmaları için Başkan Soykan ve ekibine teşekkür ederek konuşmasına başladı.

İlçemize 4 yıllık fakülte geldi. Bu da öğrenci sayımızın artması demektir. İlçemize gelip eğitimlerini sürdürecek olan öğrencilerin İlçemizde kalmalarını temin için barınma ve sosyal aktiviteleri içinde barındıran alt yapı çalışmalarını yapmamız lazım. Bu konuda ne yapmayı düşünüyorsunuz.

Ormanköy-Batakköy Akyazı girişlerinde yapılacak küçük çalışmalarla şehrimizin daha güzelleşmesi sağlanabilir. Bu konuda ne düşünüyorsunuz.

Yaşadığımız 99 depreminde birçok konut ve işyeri darbe aldı. Bazı konutların 3 ve 4. Katları kullanılamaz durumda ama aradan geçen 20 yıldan beri o binaların kullanılmayan katları bir türlü yıkılmadı. Bu konuda ne yapmayı düşünüyorsunuz.

D-140 Karayolundan Yahyalı ve oradan da Akyazı girişi ile ilgili bir projeniz vardı ne oldu.

Akyazı Adapazarı yolu üzerinde bulunan okullarımızda eğitimlerini görmekte olan öğrencilerimizi taşıyan servis araçları öğrencileri yol kenarında bekleyerek alıyor. Bu da tehlike demektir. Onun için bu araçların yan yola alınması ile ilgili bir çalışma yapmanızı istiyoruz.

Belediye olarak her yıl her meslek dalından birer kişi olmak üzere EN’ler seçip yine Belediye tarafından düzenlenecek bir gecede onların onurlandırılması İlçemiz adına güzel bir çalışma olur. Bu konuda ne düşünüyorsunuz.

Ergün Öztürk’ün sorduğu sorulara Başkan Soykan şöyle cevap verdi; Teşekkürünüze bende teşekkürle cevap veriyorum. Şu ana kadar 40 bin ton asfalt döktük. Dökmeye de devam ediyoruz. Sanayi ile Süt fabrikası arasında çevre yolu çalışmalarımız sürüyor. Şu ana kadar bu alanda 1,5 km. yolu hizmete soktuk. Yahyalı Akyazı girişiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Batakköy ve Ormanköyden Akyazı’ya girişlerde belirttiğiniz çalışmalar yapılabilir. Depremden olumsuz etkilenen v e kullanılmayan katlarla ilgili çalışmaları başlatacağız. Akyazı Adapazarı arasındaki ana yol kenarından öğrenci indirilmesi veya bindirilmesine önlem olarak yan yolların kullanılması yönünde çalışmayı hemen başlatırız. EN’lerle ilgili önce bir alt yapı çalışması yapalım daha sonra konuyu tekrar görüşürüz.

ÇILGIN PROJEMİZ VAR

Batakköy Yahyalı arasında 6 bin dönüm yeri imara açmaya hazırlanıyoruz. İmara açılacak olan bu alanda konutlar, sosyal tesisler, yollar, park ve bahçeler olacak. Bu projeye biz çılgın proje diyoruz. Hayata geçirdiğimizde sizde bize katılacak ve çılgınlığına şahit olacaksınız. İnşallah Bu proje Akyazı’mızı bambaşka yerlere götürecektir.

FAKÜLTE YERİ BELİRLENDİ

Yeni kurulan Üniversiteye bağlı olarak Akyazı’da açılacak olan Fakülte’nin yeri ile ilgili Belediye Başkanı Bilal Soykan şu bilgiyi verdi. “ Fakülte yeri olarak yetkililere birkaç yer gösterdik. Sonunda D-140 Karayolu kenarında bulunan Futbol sahamız ile daha önce Restaurant olarak kullanılan alan arasında bulunan yerde karar kılınmış gibi görünüyor. Her ne kadar netleşmemiş de olsa bu yerde Fakülte binasının yapılacağını umuyorum. Bu alanda 52 dekar Milli Emlak Müdürlüğüne ait olan yeri Belediyemize devrinde son aşamaya gelmiş durumdayız. Yapacağımız 18 uygulamasıyla da bu alanın yüzölçümü 100 dekarın üzerine çıkacak. Böylece Eğitim ve Öğretimde de önemli bir mesafe kat edeceğiz. Öğrencilerimizin İlçemizde yaşamalarını ve kalmalarını gelince; Bu konuda Belediye olarak üzerimize düşen görev ne ise onu fazlasıyla yapacağız. Bizim için eğitim olmazsa olmazımızdır. Akyazı neden bir Serdivan olmasın”

MHP grubunun bazı gündem maddeleri oylanmadan önce kafa kafaya verip konuyu görüşmeleri ve aldıkları karara göre oylarını kullanmaları toplantının dikkat çeken hususlarından biriydi.

Belediye Meclisinin Ekim ayına ait ilk toplantısını AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem’de yakından izledi.