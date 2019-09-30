Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
KUZULUKSPOR İLK MAÇINI KAZANDI 2-0

KUZULUKSPOR İLK MAÇINI KAZANDI 2-0

SELÇUK KARDEŞLERİN BABA ACISI

SELÇUK KARDEŞLERİN BABA ACISI

PAZARKÖY EĞİTİMSPOR -3 TAŞBURUNSPOR -0

PAZARKÖY EĞİTİMSPOR -3 TAŞBURUNSPOR -0

35 yıl sonra bir araya geldiler

35 yıl sonra bir araya geldiler

Dikkatsizlik ve yakın takip 2 yaralı

Dikkatsizlik ve yakın takip 2 yaralı

Alaağaç Spor Kötü Başladı. 1-1

Alaağaç Spor Kötü Başladı. 1-1

KUZULUKSPOR İLK MAÇINI KAZANDI 2-0

Sakarya 1. Amatör Lig C grubunda mücadele eden Kuzulukspor ilk lig maçında
Bu haber 2019-09-30 16:29:23 eklenmiş ve 27 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya 1. Amatör Lig C grubunda mücadele eden Kuzulukspor ilk lig maçında rakibi olan Keramalisporu 2-0 yenmeyi başardı. Akyazı Sentetik sahada oynanan gece maçında Kuzuluksphor’a galibiyeti getiren golleri Onur kaydetti.

Maçtan sonra bir açıklama yapan Kuzuluk spor başkanı Hasan Altuntaş, güzel bir gece maçı oldu. İlk lig maçımızda güzel bir futbol oynadık ve rakibimizi 2-0 gibi net bir skorla yenmeyi başardık. Sezon açılışında ifade ettiğim gibi bizim hedefimiz centilmenliği, güzel futbolu ve güzel futbola dayalı sonuçları ile sporseverlerin gönüllerinde taht kuran bir takım olmak için yola çıktık. Bu isteğimizi ilk lig maçımızda yerine getirdik. İnşallah ligin sonuna kadar bu özelliğimizi muhafaza ederiz dedi.

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Spor haberleri
16:32 - KUZULUKSPOR İLK MAÇINI KAZANDI 2-0
Sakarya 1. Amatör Lig C grubunda mücadele eden Kuzulukspor ilk lig maçında...
16:24 - PAZARKÖY EĞİTİMSPOR -3 TAŞBURUNSPOR -0
Sakarya 1. Amatör lig D grubunda Akyazı Çim sahada oynanan maçta...
21:50 - Alaağaç Spor Kötü Başladı. 1-1
Sakarya 1.inci Amatör ligin ilk maçında Alaağaç Spor rakibi karşısında ...
20:24 - As Akyazı – 4 Kocaali -0
Sakarya Süper amatör lig temsilcimiz As Akyazıspor Kocaali deplasmanında oynadığı...
12:18 - ASAKYAZI’DA YOĞUN MESAİ
Sakarya Süper Amatör lig Akyazı temsilcisi As Akyazı Spor hafta içi antrenman...
20:45 - BADMİNTONDA BİR TÜRKİYE ŞAMPİYONU DAHA
Akyazı’lı Badmintoncular şampiyonluklara abone oldu. Geçtiğimiz hafta Bulgaristan’da...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ