KUZULUKSPOR İLK MAÇINI KAZANDI 2-0

Sakarya 1. Amatör Lig C grubunda mücadele eden Kuzulukspor ilk lig maçında

Bu haber 2019-09-30 16:29:23 eklenmiş ve 27 kez görüntülenmiştir.

Sakarya 1. Amatör Lig C grubunda mücadele eden Kuzulukspor ilk lig maçında rakibi olan Keramalisporu 2-0 yenmeyi başardı. Akyazı Sentetik sahada oynanan gece maçında Kuzuluksphor’a galibiyeti getiren golleri Onur kaydetti.

Maçtan sonra bir açıklama yapan Kuzuluk spor başkanı Hasan Altuntaş, güzel bir gece maçı oldu. İlk lig maçımızda güzel bir futbol oynadık ve rakibimizi 2-0 gibi net bir skorla yenmeyi başardık. Sezon açılışında ifade ettiğim gibi bizim hedefimiz centilmenliği, güzel futbolu ve güzel futbola dayalı sonuçları ile sporseverlerin gönüllerinde taht kuran bir takım olmak için yola çıktık. Bu isteğimizi ilk lig maçımızda yerine getirdik. İnşallah ligin sonuna kadar bu özelliğimizi muhafaza ederiz dedi.