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SELÇUK KARDEŞLERİN BABA ACISI

Son yapılan seçiminde CHP’den ikinci sırada Milletvekili adayı olan Mehmet Selçuk
Bu haber 2019-09-30 16:24:35 eklenmiş ve 26 kez görüntülenmiştir.

 

Son yapılan seçiminde CHP’den ikinci sırada Milletvekili adayı olan Mehmet Selçuk ile baba mesleğini sürdüren Mustafa Selçuk Akyazı Altındere Cumhuriyet Mahallesinde ikamet etmekte olan babaları Zahireci İsmail Selçuk’un vefatı hem çocuklarını, hem ailesini, hem de akraba ve komşularını derinden üzdü.

İsmail Selçuk’un cenazesi ikindi vakti Altındere Merkez Camiinde Akyazı Müftüsü İzzet Şener tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası merkez aile mezarlığına defnedildi.

Düzenlenen cenaze törenine Belediye Başkanı Bilal Soykan, Belediye Başkan yardımcıları, Siyasi Partilerin İlçe Başkanları ve Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları, bazı daire Müdürleri, STK Başkan ve yönetim kurulu üyeleri, ailenin yakınları, akrabaları ve komşuları ile kalabalık cemaat katıldı.

 
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