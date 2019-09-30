PAZARKÖY EĞİTİMSPOR -3 TAŞBURUNSPOR -0

Sakarya 1. Amatör lig D grubunda Akyazı Çim sahada oynanan maçta Pazarköy Eğitimspor ezeli rakibi Taşburunsporu 3-0 yenerek lige galibiyet ve üç puanla başladı.
Mustafa Altuntaş, Hakan Işık ve Onur Çelik üçlüsü tarafından yönetilen maçta Pazarköy Eğitimsporu farklı galibiyete taşıyan goller Muhammed, Onur ve Mehmet’ten geldi.
Ligin ilk maçında rakibini farklı yenmeyi başaran Pazarköy Eğitimsporda alınan bu galibiyet sevindirirken, farklı yenilen Taşburunsporda da alınan bu yenilgi üzüntü yarattı.