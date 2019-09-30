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35 yıl sonra bir araya geldiler

Siirt Şirvan Komando Bölüğünde 1984-85 yıllarında görev yapan yaklaşık
Bu haber 2019-09-30 16:11:46 eklenmiş ve 25 kez görüntülenmiştir.

 

Siirt Şirvan Komando Bölüğünde 1984-85 yıllarında görev yapan yaklaşık 30 Asker arkadaşı eşleriyle birlikte Hasan Çetin’in ev sahipliğinde Akyazı’da bir araya geldiler.

34 yıl önce Siirt ili Şirvan ilçesi Jandarma Komando bölüğünde 1984-85 yıllarında görev yapan Bölük komutanı emekli Albay Ali İnlek’inde aralarında bulunduğu çeşitli illerden 30 kişilik Asker arkadaşları eşleriyle birlikte Akyazı’da bir araya geldiler.

Kuzuluk Termal Otelde konaklayan gurup daha sonra ev sahipliği yapan Hasan Çetin’in misafiri olarak Dokurcunda bir balık restoranda yemeklerini yediler. Burada içilen çaylar ve hoş sohbetlerde 34 yıl önceki hatıralar anlatıldı. Gelecek yılki toplanma yeri olarak belirlenen Trabzon ilinde bir araya gelmek üzere Akyazı’dan ayrıldılar.

Guruba ev sahipliği yapan Hasan Çetin gerçekleşen birliktelikle ilgili şunları söyledi “ 34 yıllık önce bir arada kardeşten de ileri Askerlik görevini yaptığımız arkadaşlarımız ziyaretimize geldiler. Eski günleri yad ederek güzel bir ortam yaşadık. Çeşitli İllerden gelerek bizleri sevindiren ve mutlu eden silah arkadaşlarıma teşekkür ederim “
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