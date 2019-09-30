Dikkatsizlik ve yakın takip 2 yaralı

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D 140 Karayolu Akyazı Salihiye mevkiinde 2 Otomobilin karıştığı kazada
Bu haber 2019-09-30 16:08:54 eklenmiş ve 1 kez görüntülenmiştir.

 

D 140 Karayolu Akyazı Salihiye mevkiinde 2 Otomobilin karıştığı kazada yaralanan 2 kişi Hastaneye kaldırıldı.

D-140 karayolu Akyazı Salihe mevkiinde Bayram A. idaresindeki 54 HZ *** plakalı otomobil, önünde seyir halindeki Hilmi T. İdaresinde olan 34 TV *** plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışma sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı

Yaralılar olay yerine gelen 112 Ambulans Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma Kaza ile ilgili inceleme başlattı.

 
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