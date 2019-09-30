Dikkatsizlik ve yakın takip 2 yaralı

D 140 Karayolu Akyazı Salihiye mevkiinde 2 Otomobilin karıştığı kazada yaralanan 2 kişi Hastaneye kaldırıldı.
D-140 karayolu Akyazı Salihe mevkiinde Bayram A. idaresindeki 54 HZ *** plakalı otomobil, önünde seyir halindeki Hilmi T. İdaresinde olan 34 TV *** plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışma sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı
Yaralılar olay yerine gelen 112 Ambulans Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma Kaza ile ilgili inceleme başlattı.