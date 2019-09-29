Alaağaç Spor Kötü Başladı. 1-1

Sakarya 1.inci Amatör ligin ilk maçında Alaağaç Spor rakibi karşısında üstünlük gösteremeyince sahadan 1 puanla ayrıldı. Alaağaç Spor 1 Serdivan Esentepe Göl spor 1
Sakarya 1. Amatör lig maçında Serdivan Esentepe Göl sporla kendi saha ve seyircisi önünde karşılaştı. Rakibinin karşısında tecrübeli bir kadroya sahip olan Alaağaç Spor tecrübesini oyuna yansıtamadı.
Rakibine birçok gol pozisyonu veren ilk yarıyı Yavuz’un 34 dakikada attığı golle öne geçen ve son dakikalara kadar galip oynayan Alaağaç Spor 90. Dakikada Serdivan Esentepe Göl spor’lu Serdar’ın golüne engel olamayınca maçtan 1,1 berabere ayrıldı
Saha Akyazı Yeni Sentetik
Saat 19.00
Hakemler: Hamze Seyyar, Abdullah Işık, Ömer Faruk Tanrısav
Goller Dk. 34 Yavuz Alaağaç Spor.Dk.99 Serdar Serdivan Esentepe Göl spor
Alaağaç Spor Şener,Adem ,Tunahan,Yavuz,Zafer,Furkan,Onur,Fırat,Akın,Oktay,Berke,(Murat Enes)
Ant: Mustafa Demir
Serdivan Esentepe Göl Spor
Emrah,Hüseyin,Emre D,Kadirhan,Emre Y.Gürkan,Serdar,Ümit ,Hamza,Tunahan,Hasan(Berat Eren,Abdulkerem)