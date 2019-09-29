Alaağaç Spor Kötü Başladı. 1-1

Sakarya 1.inci Amatör ligin ilk maçında Alaağaç Spor rakibi karşısında

Bu haber 2019-09-29 21:45:22 eklenmiş ve 55 kez görüntülenmiştir.

Sakarya 1.inci Amatör ligin ilk maçında Alaağaç Spor rakibi karşısında üstünlük gösteremeyince sahadan 1 puanla ayrıldı. Alaağaç Spor 1 Serdivan Esentepe Göl spor 1

Sakarya 1. Amatör lig maçında Serdivan Esentepe Göl sporla kendi saha ve seyircisi önünde karşılaştı. Rakibinin karşısında tecrübeli bir kadroya sahip olan Alaağaç Spor tecrübesini oyuna yansıtamadı.

Rakibine birçok gol pozisyonu veren ilk yarıyı Yavuz’un 34 dakikada attığı golle öne geçen ve son dakikalara kadar galip oynayan Alaağaç Spor 90. Dakikada Serdivan Esentepe Göl spor’lu Serdar’ın golüne engel olamayınca maçtan 1,1 berabere ayrıldı

Saha Akyazı Yeni Sentetik

Saat 19.00

Hakemler: Hamze Seyyar, Abdullah Işık, Ömer Faruk Tanrısav

Goller Dk. 34 Yavuz Alaağaç Spor.Dk.99 Serdar Serdivan Esentepe Göl spor

Alaağaç Spor Şener,Adem ,Tunahan,Yavuz,Zafer,Furkan,Onur,Fırat,Akın,Oktay,Berke,(Murat Enes)

Ant: Mustafa Demir

Serdivan Esentepe Göl Spor

Emrah,Hüseyin,Emre D,Kadirhan,Emre Y.Gürkan,Serdar,Ümit ,Hamza,Tunahan,Hasan(Berat Eren,Abdulkerem)