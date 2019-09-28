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As Akyazı – 4 Kocaali -0

As Akyazı – 4 Kocaali -0

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As Akyazı – 4 Kocaali -0

Sakarya Süper amatör lig temsilcimiz As Akyazıspor Kocaali deplasmanında oynadığı
Bu haber 2019-09-28 20:13:30 eklenmiş ve 30 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya Süper amatör lig temsilcimiz As Akyazıspor Kocaali deplasmanında oynadığı güzel futbolla kolay bir maç kazandı. As Akyazı spor  4 Kocaali spor 0

Sakarya Süper amatör ligi Akyazı temsilcisi As Akyazı Spor Kocaali deplasmanında Kocaali Spor ile saat 15.00 te Kocaali stadında karşılaştı.

Cumartesi saat 15.00.de..kocaali stadında sezonun ilk maçında Kocaali Spor ile oynayan As Akyazı Spor maça iyi başlayan taraf oldu. Maçın ilk dakikalarında Kocaali Spor kalesini yoklayan As Akyazı Spor 20. Dakikasında Erol ile 1-0 öne geçti. As Akyazı Spor golün hemen ardında 25. Dakikada bu kez Efendi ile durumu 2-0 ‘a getirdi. İlk yarının son dakikasında Şenol yine sahneye çıkarak durumu 3-0 ‘a getiren golü attı. Maçın ilk yarısı Kocaalispor -0  As Akyazıspor -3 olarak bitti.

Maçın 2.inci yarısında her iki takımda oyuna kontrollü başlasa da gol arayan taraf As Akyazı Spor oldu.81 dakikada As Akyazı Spor atağında ceza sahasındaki karambolde Kocaali sporlu oyuncunun ayağında seken top ağlarla buluştu. As Akyazı Spor bu golle Kocaali Spor’u 4 -0 mağlup etmeyi başardı.

 
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