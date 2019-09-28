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Hanyatakta uyuşturucu baskını 3 Gözaltı. Uyuşturucuyu Çıta buldu

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Hanyatakta uyuşturucu baskını 3 Gözaltı. Uyuşturucuyu Çıta buldu

Akyazı Dokurcun Jandarma ekiplerince Narkotik köpeği ile yapılan operasyonda ormanlık alanda
Bu haber 2019-09-28 07:01:28 eklenmiş ve 38 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Dokurcun Jandarma ekiplerince Narkotik köpeği ile yapılan operasyonda ormanlık alanda Skank adlı uyuşturucu ele geçirirken 3 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre Dokurcun jandarma komutanlığına bağlı ekipler ve Sakarya Kom şubesine bağlı ekipler 3 ayrı adrese baskın yaptı.

Yapılan operasyonlarda C. G. Ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda suç unsuruna rastlanmazken H.G adlı kişini evinde yapılan aramalarda faturasız 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şahıslara ait Fındık tarlasının bitimindeki ormanlık alanda Narkotik köpeği Çıta ile yapılan aramalar sonucu E.G.ye ait olduğu tespit edilen Skank olduğu değerlendirilen bitki ele geçirildi. Jandarma olayla ilgili C.G.,H.G.,ve E.G.’yi gözaltına aldı.

Zanlıların Jandarmaca yapılan işlemler sonrası H.G. ve C.G. ifadelerini alınmasının ardından serbest bırakılırken E.G.’ sorgusunun ardından Akyazı Adliyesine sevk edildi.

 
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