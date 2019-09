ORMANCILAR AKYAZI’DA BULUŞTU

1. Uluslararası Gençlik Şöleni Akyazı’da yapıldı. Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen

1. Uluslararası Gençlik Şöleni Akyazı’da yapıldı. Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen silvikültürel faaliyetlerin değerlendirilip gençleştirme, yeniden ormanlaştırma konularında bilgi paylaşımının yapıldığı şölenin açılış törenine Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ile birlikte 5 Ülkeden temsilciler katıldı.

Ormanlarımızın sürdürülebilirliği açısından en önemli silvikültürel faaliyetlerinden olan yaşlı ve idare müddetini doldurmuş ormanların gençleştirilmesi çalışmalarını kamuoyuna tanıtmak, silvikültürel çalışmalara ilgiyi arttırmak, yapılan gençleştirme çalışmalarını ve elde ettikleri gençlikleri değerlendirmek, eğitim ve paylaşım ortamı oluşturmak, başarılı gençlikler elde eden personeli ödüllendirerek motivasyonu arttırmak amacıyla bu yıldan itibaren uluslararası düzeye taşınan Gençlik Şöleni Akyazı Turnalı yaylasında yapıldı.

GENÇLİK ORMANLARI OLUŞTURUYORUZ

Programın açılışında konuşan Orman Bölge Müdürü Ziya Polat Sakarya’nın Uluslararası Gençlik Şöleninin ilk merkezi olduğu için mutluyuz. Ormanlar tüm dünyanın ve tüm insanlığın ortak değeridir. Bu değeri insanlığın yararına sunmak bizim asli görevimiz olduğu gibi ormanları korumak için Orman Teşkilatımız başta olmak üzere herkese önemli görevler yüklenmiştir. Korumak ve kullanmak dengesi içerisinde sürdürülebilirliği sağlamanın yolu idare müddetini doldurmuş ağaçların doğal yolla gençleştirilip aynı genetiğe sahip aynı ekosistemde yaşayacak yeni gençlikler geliştirmektir. Bugünkü şölenimizde bu alanda farkındalık oluşturup bilgi paylaşımında bulunmamızın hem bizlere hem de dış ülkelerden gelen meslektaşlarımıza büyük katkı sağlayacağı inancındayız. Sayın Valimiz başta olmak üzere Mülki İdare Amirlerimizi ve meslektaşlarımızı burada ağırlamaktan onur duyuyoruz dedi.

35 BİN PERSONELHİZMET VERİYOR

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik de konuşmasında şunları söyledi “ Başka bir programdan dolayı bu şölene katılamayan Genel Müdürümüz Bekir Karaca’nın sizlere selamlarını getirdik. Orman Genel Müdürlüğü olarak Ülke genelinde 35 bin personelle her bir noktada hizmet veriyoruz. Silvikültür alanında çalışmalar yaparken aynı zamanda ormanlarımızı yangın ve doğal afetlerden korumakla da görevliyiz. Bu yıl orman yangınları çok konuşulsa da istatistiklere bakıldığında, yanan alan sayısı ve miktarının geçmiş yıllarla aynı oranda olduğunu görüyoruz. Son 10 yılda sadece 2016 yılında bir artış oldu. Orman yangınları ile mücadele alanında yararlanabileceğimiz teknolojik donanımlı Uçak ve Helikopterlerin alımı için Sayın Cumhurbaşkanımızın önemli bir talimatı bulunuyor. Her yıl yangın veya başka sebeplerden ötürü kaybettiğimiz ağaçlık alanları yenilemek bizim için kutsal bir görevdir. Ülkemizde şu an yüzde 28,60 ağaçlık alan konusunda 2023 hedefimiz yüzde 30’a ulaştırmaktır. Ormanları tıraşlayıp , gençleştirme çalışmaları yaptığımız zaman kamuoyunda bazı yanlış algılara maruz kalsak da aslında yaptığımız bu ç alışmanın bir silvikültür ve gençleştirme çalışması olduğunu herkesin bilmesini istiyoruz’

ORMANLIK ALANLARIMIZLA ÖV ÜNÜYORUZ

Şölende bir konuşma da Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir tarafından yapıldı. Vali Nayir konuşmasında şu görüşlere yer verdi “En büyük zenginliğimizden biri olan ormanlarımıza önemli katkıları olacak bir gençleştirme faaliyetinin Uluslararası bir şölen içerisinde Ülkemizin bu güzel Vatan parçası üzerinde yapılmasından dolayı büyük mutluluk duyuyorum. İllerimizin zenginliklerini ve kapa sitelerini anlatırken mutlaka sözün bir yerinde orman varlıklarımızdan bahsederiz. Sakarya’mızın yüzde 43’ünün ormanlık olduğunu övünerek söylüyoruz. Böyle bir zenginliğe sahip olmak bizim için bir gurur kaynağıdır. Eğer ortada bir zenginlik varsa bu elde edilen bir başarıyla, bir gayretle oluştuğunu bilmek lazım ve muhafaza edilmesi de gerekir. Bu zenginliği böylesi önemli bir orana kadar getiren ve geleceğe taşıyacak olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Burada herkesin ağacın önemini, ormanın ne anlama geldiğini iyi bildiğinden eminim. Ancak benim nazarımda, orman ve ağaç ikilemine dair duygu ve düşüncelerimi de ifade etmek istiyorum. Ağaç; doğduğumuzda beşiğimiz, çelik-çomak oynarken ilk oyuncağımız, sallanmak istediğimizde ipi bağladığımız, okula gittiğimizde sıramız, elimizdeki kalemimiz, şairimiz ve ressamımız için bir ilham kaynağı, eğer ibadet şevkiyle yapılırsa bir sevap kaynağı sayılan, Yüce Allah hayırlı ömürler versin, ancak öldüğümüzde üzerinde yıkandığımız teneşirimiz, omuzlardan taşındığımız tabutumuz, mezarlıktaki ilk örtümüz, belki üzerimize toprak atıldığında ilk mezar korunağımız, mezar taşı olarak üzerine ismimizin yazıldığı ilk satıh, oksijen ve su kaynağımız, aklımıza gelebilecek yüzlerce faydayı ağaçla ormanla izah edebiliriz. Böyle bir zenginliğe sahip olmak herkesin arzusu olmalı ve korumak fikrinde herkes mutlaka ittifak yapıp birleşmelidir. Emek verenleri ve bu güzel çalışmanın devamını getirecek olan herkesi tebrik ediyorum”

Vali Nayir turnalı ve çiğdem yaylalarında incelemelerini yaptıktan sonra Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ile birlikte Akyazı Belediyesini ziyaret etti ve Başkan Soykan’dan çalışmaları ile ilgili bilgiler aldıktan ve bir müddet dinlendikten sonra Akyazı’dan ayrılıp Sakarya’ya geri döndü.

Şölene Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Orman Genel Müdür yardımcısı Mehmet Çelik, Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, Çanakkale, Bolu, Eskişehir, Kastamonu, Balıkesir, Zonguldak ve Ankara Bölge Müdürleri, 10 Bölgeden Şube Müdürleri, Akyazı Orman İşletme Müdürü Erkan Kılıç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Ukrayna, Özbekistan ve Gürcistan’dan yetkililer katıldı.