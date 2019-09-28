BORCUM VAR DEDİ İNTİHAR ETMEK İSTEDİ

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Akyazı’da bunalım geçiren bir kişi 3 katlı binanın çatı katına çıkarak intihar etmek istedi
Bu haber 2019-09-28 06:53:58 eklenmiş ve 31 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’da bunalım geçiren bir kişi 3 katlı binanın çatı katına çıkarak intihar etmek istedi. Akyazı Ömercikler Mahallesinde bulunan 3 katlı binanın çatı katına çıkan 34 yaşındaki Ramazan D. isimli şahıs intihara kalkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Polis ve İtfaiye ekipleri önce çevrede geniş güvenlik önlemi aldı ve sonra da çatkıya çıkan şahsı ikna etmek için gayret gösterdi.

Polis bir taraftan intihar etmek isteyen şahsı ikna için çalışırken bir taraftan da bir boşluk yapsın diye beklemeye başladı ve kısa süre intihar etmek isteyen şahsın bir anlık dalgınlığından yararlanarak Polis şahsı kolundan tutmayı başardı ve şahsı çatıdan indirdi.

Borçlarını ödeyememekten dolmayı bunalıma girdiği ve bu nedenle de intihar etmek isteyen Ramazan D. yi çatıdan indiren Polis sorgulamak üzere şahsı Emniyet Müdürlüğüne götürdü.
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