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BAĞLAN VE YILDIRIMGEÇ AİLELERİNDE DERİN ÜZÜNTÜ

BAĞLAN VE YILDIRIMGEÇ AİLELERİNDE DERİN ÜZÜNTÜ

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BAĞLAN VE YILDIRIMGEÇ AİLELERİNDE DERİN ÜZÜNTÜ

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Şose Mahallesinde dün iki cenazeye birden ev sahipliği
Bu haber 2019-09-25 22:20:17 eklenmiş ve 32 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Şose Mahallesinde dün iki cenazeye birden ev sahipliği yapması Mahalle sakinlerini derinden üzdü. Kuzuluk Şose Mahallesinin iki köklü ailesi olan Bağlan  (Akabba) ailesi Güler Bağlan’ı, Yıldırımgeç (Geç) ailesi de Arzu Yıldırımgeç’i hastalığa bağlı olarak kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadı.

Bir müddettir rahatsızlığı nedeniyle Akyazı Devlet Hastanesinde tedavi görmekte olan Güler Bağlan önceki gün hayatını kaybederken, yine rahatsızlığından ötürü uzun süredir tedavi görmekte olan ve İstanbul’da yaşayan Arzu Yıldırımgeç’de yine önceki gün aynı saatlerde hayatını kaybetmesi derin üzüntünün ana sebebi oldu.

Güler Bağlan Kuzuluk Şose Mahallesindeki evinden helallik alındıktan sonra Merkez Camiine götürülürken, Arzu Yıldırımgeç’de İstanbul’dan getirilen cenazesi amcası Kadri Yıldırımgeç’in evinde alınan helallik sonrası aynı camiye getirildi. Dün öğleyin kılınan cenaze namazının ardından her iki merhume de aynı mezarlıkta defnedildi. Cenaze namazlarını komşuları Akyazı Belediyesi Emekli Din Görelisi Hafız Mustafa Kurukuz tarafından kıldırdı. Her iki ailenin yakınları taziyeleri birlikte kabul ettiler.

Aynı gün vefat eden, aynı gün ve aynı saatlerde aynı mezarlığa defnedilen iki komşunun düzenlenen cenaze törenlerine MHP Sakarya eski Milletvekili Zihni Açba, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, MHP İlçe Başkanı Ali Dertli, ATSO Başkanı Şinasi Bayraktar, Ziraat Odası Başkanı Ali Şener Bayraktar, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları ile her iki ailenin yakınları, akrabaları, komşuları ve çok kalabalık cemaat katıldı.

 

 
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