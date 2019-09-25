KUZULUK VE PAZARKÖY’ÜNDE DOĞALGAZ SEVİNCİ

AGDAŞ tarafından Akyazı’nın Kuzuluk Topçusırtı ve Pazarköy Mahallerinde

Bu haber 2019-09-25 22:17:39 eklenmiş ve 26 kez görüntülenmiştir.

AGDAŞ tarafından Akyazı’nın Kuzuluk Topçusırtı ve Pazarköy Mahallerinde başlatılan çalışmalar tamamlanmak üzere. Tamamlanan evlere de doğalgaz verilmeye başlanması her iki Mahalle sakinlerini sevindirdi. Yine 2019 yatırım programı içinde yer alan Kuzuluk Orta Mahalle ile Altındere’nin üç Mahallesindeki alt yapı çalışmaları da aralıksız bir şekilde sürüyor. Bu Mahalle sakinlerine de bu yılın sonuna kadar gaz verilmesi planlanmış durumda.

AGDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre Kuzuluk Topçusırtı Mahallesinde 45,5 Km. hat imal edildiği ve 614 adet servis kutusunun montajının, Pazarköy Mahallesinde ise 21 Km. hat imalatı ve 322 adet servis kutusunun montajının yapıldığı yapılan açıklamada yer aldı.

AGDAŞ ayrıca doğalgaz kullanmak isteyen abonelerin mağduriyet yaşamamaları için de uyarılarda bulundu. Buna göre; Doğalgaz tesisat ve doğalgaz bağlantı sözleşmelerinin AGDAŞ tarafından sertifikalandırılmış olan Firmalara yaptırmaları gerekiyor. Yönetmeliklere uymayanların ileride tesisatın verimli çalışmamasından dolayı yüksek miktarda faturalarla muhatap olabilecekleri de yapılan uyarıda yer aldı.